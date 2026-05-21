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टिहरी में आग बुझाते वक्त महिला की झुलसकर मौत, वन विभाग ने वनाग्नि की चपेट में आने से किया इनकार

जंगल में मिला महिला का अधजला शव: ग्रामीणों ने बताया कि महिला का बेटा उस समय बाजार गया हुआ था, शाम करीब 5 बजे घर लौटने पर जब मां घर पर नहीं मिली, तो उसने आसपास खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया. गुरुवार यानी 21 मई की सुबह ग्रामीणों ने जंगल में तलाश शुरू की, तो पिपोला सैज गांव के नापभूमि में महिला का अधजला शव बरामद हुआ.

जंगल में घास लेने गई थी महिला: जानकारी के मुताबिक, टिहरी जिले के कीर्तिनगर क्षेत्र के अकरी पट्टी के पिपोला सैज गांव की अंजू देवी पत्नी जबर सिंह (उम्र 50 वर्ष) बुधवार यानी 20 मई की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे नापभूमि में घास लेने गई थीं. बताया जा रहा है कि तभी अचानक आग भड़क उठी. आग फैलने पर महिला उसे बुझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो अचानक लपटों की चपेट में आ गई. जिससे महिला के हाथ-पैर बुरी तरह से झुलस गए.

टिहरी: कीर्तिनगर विकासखंड के पिपोला में आग बुझाने के दौरान एक महिला बुरी तरह झुलस गई. जिसके बाद उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है, तो वहीं वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया. ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल में लगी आग की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है, लेकिन वन विभाग ने वनाग्नि की चपेट में आकर महिला की मौत से साफ इनकार किया है.

ग्रामीणों में भारी नाराजगी: इसके बाद घटना की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को दी, लेकिन आरोप है कि विभागीय अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे. इसे लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली. वहीं, पूर्व ग्राम प्रधान पैडूला सुनय कुकशाल ने वन विभाग पर लापरवाही और असंवेदनशीलता के आरोप लगाए हैं.

"घटना की सूचना देने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. जंगलों में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं के बावजूद विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा है. जिससे बेशकीमती जंगल जल रहे हैं."- सुनय कुकशाल, पूर्व ग्राम प्रधान, पैडूला

पति का पहले ही हो चुका निधन, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: बताया जा रहा है कि अंजू देवी के पति का पहले ही निधन हो चुका है. महिला की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जंगलों में आग लगी थी. जिसे बुझाने के दौरान महिला की झुलसकर मौत हो गई, लेकिन वन विभाग का कहना है कि घटनास्थल से कुछ किलोमीटर के दायरे में जंगल में आग की घटना रिकॉर्ड नहीं है. महिला की मौत नापभूमि (राजस्व भूमि) के अंदर हुई है. ऐसे में मुआवजा की कार्रवाई राजस्व विभाग की ओर से की जा रही है.

"जहां से महिला का शव बरामद हुआ, उसके आसपास करीब 7 से 8 किलोमीटर क्षेत्र में कहीं भी वनाग्नि की घटना नहीं हुई है. जांच में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हुआ कि घास में अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण महिला की मौत हुई है."- दिगंत नायक, डीएफओ नरेंद्रनगर

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