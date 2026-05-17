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पैरावट में जिंदा जलने से महिला की मौत, राजनांदगांव के उसरीबोड़ गांव की घटना

राजनांदगांव: उसरीबोड़ गांव में खेत में रखे पैरावट में आग लगने से महिला की मौत हो गई. मृतक महिला मानसिक रुप से कमजोर थी. गांव वालों का कहना है कि शनिवार के दिन महिला लोगों से पेट्रोल मांगती घूम रही थी. महिला को जब किसी ने तेल नहीं दिया तो वो पैरावट के पास पहुंची. महिला ने खेत में रखे पैरावट में आग दी और वहीं पर खड़ी रही. पैरावट में लगी आग की चपेट में आने से महिला उसमें जिंदा जल गई. पैरावट में आग लगते ही मौके पर गांव के लोग पहुंचे. जबतक आग बुझाने की कोशिश की जाती, तबतक महिला ने दम तोड़ दिया था.

मानसिक रुप से बीमार महिला जिंदा जली

हादसे की खबर गांव वालों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची. पुलिस ने लोगों की मदद से महिला को जलते पैरावट से बाहर निकाला, लेकिन तबतक महिला की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज पेंड्री में किया जाएगा.