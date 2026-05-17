पैरावट में जिंदा जलने से महिला की मौत, राजनांदगांव के उसरीबोड़ गांव की घटना
परिजनों और गांव वालों ने बताया कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 1:20 PM IST
राजनांदगांव: उसरीबोड़ गांव में खेत में रखे पैरावट में आग लगने से महिला की मौत हो गई. मृतक महिला मानसिक रुप से कमजोर थी. गांव वालों का कहना है कि शनिवार के दिन महिला लोगों से पेट्रोल मांगती घूम रही थी. महिला को जब किसी ने तेल नहीं दिया तो वो पैरावट के पास पहुंची. महिला ने खेत में रखे पैरावट में आग दी और वहीं पर खड़ी रही. पैरावट में लगी आग की चपेट में आने से महिला उसमें जिंदा जल गई. पैरावट में आग लगते ही मौके पर गांव के लोग पहुंचे. जबतक आग बुझाने की कोशिश की जाती, तबतक महिला ने दम तोड़ दिया था.
मानसिक रुप से बीमार महिला जिंदा जली
हादसे की खबर गांव वालों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची. पुलिस ने लोगों की मदद से महिला को जलते पैरावट से बाहर निकाला, लेकिन तबतक महिला की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज पेंड्री में किया जाएगा.
पिछले कुछ महीनों से महिला मानसिक रुप से बीमार चल रही थी. बीमारी का हालत में वो गांव में बड़बड़ाते हुए घूमती रहती थी: हेमलता विश्वकर्मा, ग्रामीण
हमें सूचना मिली थी गांव के खेत में रखे पैरावट में आग लग गई है. मौके पर एक महिला भी उस पैरावट में फंसी है. हम लोग मौके पर पहुंचे और महिला को वहां से रेस्क्यू किया. जलने की वजह से महिला की मौत हो चुकी थी: ढाल सिंह साहू, थाना प्रभारी सुरगी
महिला सुबह के वक्त घर से निकल गई थी. वो घूम-घूमकर लोगों से पेट्रोल मांग रही थी. इसी बीच हमें खबर मिली को पैरावट में आग लग गई है और एक महिला उसमें पड़ी है. जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो महिला हमारे परिवार की सदस्य थी:
हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है. गांव वाले कह रहे हैं कि महिला मानसिक रुप से बीमार जरूर थी लेकिन वो ऐसा घातक कदम उठा लेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था.
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