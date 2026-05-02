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मेरठ में बच्चों की किताब लेने घर से निकली महिला की हत्या, खेत में मिला शव

मृतका की शिनाख्त 30 वर्षीय गुलअफशा के रूप में हुई, धारदार हथियार से रेता गया गला.

मेरठ में महिला की हत्या
मेरठ में महिला की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 4:00 PM IST

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मेरठ: परीक्षितगढ़ क्षेत्र के गांव खूंटी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक गन्ने के खेत में एक महिला का लहूलुहान हालत में शव बरामद हुआ. महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई है. मृतका की शिनाख्त 30 वर्षीय गुलअफशा के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, गुलअफशा शुक्रवार को घर से अपने बच्चों के लिए स्कूल की किताबें लेने के लिए बाजार निकली थी, लेकिन देर रात तक नहीं लौटी. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, तभी शनिवार सुबह ग्रामीणों ने खेत में उसका शव पड़ा देखा. शव की हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि हत्यारों ने किसी धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई वार किए हैं.

डेढ़ साल पहले की थी लव मैरिज: ​गुलअफशा ने लगभग डेढ़ साल पहले मोनू गुर्जर नामक युवक से प्रेम विवाह किया था. इस अंतरधार्मिक विवाह के बाद से ही क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ था. पुलिस अब इस बात की भी तफ्तीश कर रही है, क्या इस हत्या का संबंध उसके पुराने रिश्तों, प्रेम विवाह या किसी पारिवारिक विवाद से तो नहीं?

​एसपी देहात अभिजीत कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि ​आज थाना परीक्षितगढ़ में सुबह लगभग 6:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव खेत में मिला है. तत्काल पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

मृतका की पहचान 30 वर्षीय गुलअफशा के रूप में हुई है, जो पास के ही गांव खूंटी की रहने वाली थी. घटना के अनावरण के लिए सर्विलांस समेत कई टीमों का गठन कर दिया गया है. मौके पर डॉग स्क्वायड और एफएसएल (FSL) की टीम को भी बुलाया गया है. शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

​पुलिस हर संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मृतका के मोबाइल रिकॉर्ड्स व परिजनों से पूछताछ के जरिए हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. इलाके में इस घटना के बाद से तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

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