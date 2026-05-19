देवघर में महिला की निर्मम हत्या, मौके से पति और भाई फरार, हर एंगल से जांच कर रही पुलिस
देवघर में महिला की हत्या के बाद पति और भाई फरार. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : May 19, 2026 at 7:21 PM IST
देवघर: जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक महिला की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान माला देवी के रूप में हुई है, जिनका शव उनके ही चाय की दुकान से बरामद किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई.
चाय की दुकान चलाती थी महिला
स्थानीय लोगों के मुताबिक, माला देवी कुंडा थाना से कुछ ही मीटर की दूरी पर चाय की दुकान चलाती थी. बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसका पति और भाई भी उसी जगह रहते थे लेकिन घटना के बाद से दोनों फरार बताए जा रहे हैं, जिससे पुलिस का शक उन पर भी गहराता जा रहा है.
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और मृतका के परिजनों को जानकारी दी. मौके पर कुंडा थाना पुलिस के साथ एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है.
हत्या के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल
वहीं मृतक की बेटी ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि थाना के बिल्कुल पास होने के बावजूद उनकी मां की हत्या हो गई, जो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जा रहा है ताकि घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा सके.
घटना के बाद से पति और भाई फरार
फिलहाल पुलिस हत्या के हर पहलू की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या किसी बाहरी अपराधी ने की है या फिर परिवार के ही किसी सदस्य का इसमें हाथ है. पति और भाई के फरार होने के कारण पुलिस की नजर उन दोनों पर भी टिकी हुई है.
थाना के पास हुई हत्या
गौरतलब है कि देवघर पुलिस लगातार अपराध नियंत्रण को लेकर कार्रवाई और गश्ती अभियान चला रही है. इसके बावजूद थाना के समीप इस तरह की हत्या की घटना ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर पुलिस जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे इस सनसनीखेज हत्या मामले का खुलासा हो सके.
इधर देवघर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह पूरी घटना की जांच कर रहे हैं. मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है. पुलिस का कहना है कि इससे अपराधियों को लाभ हो सकता है.
घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को जेल भेजा जाएगा: अशोक कुमार सिंह, एसडीपीओ
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