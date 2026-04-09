लखनऊ में महिला की बेरहमी से हत्या; सड़क किनारे मिली लाश, शिनाख्त की कोशिशें जारी
DCP कमलेश दिक्षित ने बताया सूचना मिलते ही काकोरी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 1:22 PM IST
लखनऊ: राजधानी के काकोरी इलाके में गुरुवार सुबह मदारपुर-पुरैना मार्ग पर अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ. महिला की हत्या जिस बेरहमी से की गई है, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं.
मृतका के दोनों हाथ किसी पतली रस्सी से बंधे हुए थे. सिर को भारी ईंटों या पाइप से कुचला गया था. घटनास्थल पर मिले खूनी पैरों के निशान और अस्त-व्यस्त कपड़ों से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कत्ल से पहले महिला ने हमलावरों से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा.
DCP कमलेश दिक्षित ने बताया सूचना मिलते ही काकोरी थाना प्रभारी सतीश चंद्र राठौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. महिला के शव पर चोट के निशान मिले हैं.
पुलिस का मानना है कि हत्या कहीं और की गई है और शव को देर रात यहां लाकर फेंका गया है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से ईंट, पाइप और खूनी पैरों के निशान के नमूने लिए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आसपास के थानों और जिलों से लापता महिलाओं की सूची का मिलान कर रही है.
काकोरी पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मामला कहीं और हत्या करके शव को यहां फेंकने का लग रहा है. फिलहाल, 30-32 वर्षीय इस महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के जिलों में लापता महिलाओं के रिकॉर्ड खंगालने के साथ-साथ आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
बंधे हुए हाथ और संघर्ष के निशान: सुबह जब ग्रामीण मदापुर गांव के बाहर सड़क किनारे मैदान की ओर निकले तो उनकी नजर कपड़े से ढंकी एक लाश पर पड़ी. महिला के दोनों हाथ किसी पतली चीज से बंधे हुए थे और उन पर चोट के नीले निशान थे. सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार के गहरे घाव मिले हैं. शव के पास एक हार्ड प्लास्टिक का पाइप और कुछ इंटरलॉकिंग ईंटें पड़ी मिलीं.
आशंका है कि इन्हीं से महिला को पीटा गया होगा. घटनास्थल के पास खून से सने पैरों के निशान भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला ने अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया होगा. महिला ने नाइट वियर पहन रखा था.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटनास्थल पर कपड़े अस्त-व्यस्त बिखरे हुए थे, जो किसी अनहोनी या संघर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं. ग्रामीणों ने शव को पहचानने से साफ इंकार कर दिया है. पुलिस का मानना है कि मृतका आसपास के किसी गांव की नहीं है.
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