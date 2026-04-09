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लखनऊ में महिला की बेरहमी से हत्या; सड़क किनारे मिली लाश, शिनाख्त की कोशिशें जारी

लखनऊ: राजधानी के काकोरी इलाके में गुरुवार सुबह मदारपुर-पुरैना मार्ग पर अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ. महिला की हत्या जिस बेरहमी से की गई है, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं.

मृतका के दोनों हाथ किसी पतली रस्सी से बंधे हुए थे. सिर को भारी ईंटों या पाइप से कुचला गया था. घटनास्थल पर मिले खूनी पैरों के निशान और अस्त-व्यस्त कपड़ों से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कत्ल से पहले महिला ने हमलावरों से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा.

​DCP कमलेश दिक्षित ने बताया ​सूचना मिलते ही काकोरी थाना प्रभारी सतीश चंद्र राठौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. महिला के शव पर चोट के निशान मिले हैं.

पुलिस का मानना है कि हत्या कहीं और की गई है और शव को देर रात यहां लाकर फेंका गया है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से ईंट, पाइप और खूनी पैरों के निशान के नमूने लिए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आसपास के थानों और जिलों से लापता महिलाओं की सूची का मिलान कर रही है.

काकोरी पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मामला कहीं और हत्या करके शव को यहां फेंकने का लग रहा है. फिलहाल, 30-32 वर्षीय इस महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के जिलों में लापता महिलाओं के रिकॉर्ड खंगालने के साथ-साथ आरोपियों की तलाश में जुट गई है.