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अंबिकापुर में महिला की वीभत्स हत्या, कांग्रेस ने बताया निर्भया कांड, आरोपी अब तक नहीं हुआ गिरफ्तार

घटना के चार दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

WOMAN BRUTALLY MURDER AMBIKAPUR
अंबिकापुर महिला की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 10:15 AM IST

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Updated : April 7, 2026 at 10:29 AM IST

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सरगुजा: अंबिकापुर में 3 अप्रैल को महामाया चौक पर हुई महिला की वीभत्स हत्या पर राजनीति शुरू हो गई है. घटना के चार दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे शहर में आक्रोश का माहौल है. कांग्रेस ने भी सरकार और जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव लिली श्रीवास खुद सरगुजा आकर धरने पर बैठी हैं.

घटना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

घटना के बाद प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया. उन्होंने घटना की निंदा करते हुए इसे निर्भया कांड से जोड़ा. शहर में महिला कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी इस धरने में शामिल होने की सूचना है.

अंबिकापुर महिला की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

युवा कांग्रेस का सरकार पर आरोप

युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव लिली श्रीवास ने जघन्य महिला अपराध पर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि सरगुजा में ट्रिपल इंजन की सरकार है लेकिन फिर भी यहां अपराध दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. पिछले दो महीने में लगातार महिलाओं के साथ चाकूबाजी और लूट की घटनाएं सामने आ रही है. चौक चौराहों पर पुलिस को 24 घंटे होना चाहिए, उस जगह एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है. लिलि श्रीवास ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन इस मामले में चुप बैठा हुआ है जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के साथ खड़ी रही है.

हम यहां पर धरना पर बैठे हैं. तब तक बैठे रहेंगे जब तक आरोपी को पकड़ा ना जाए, पुलिस शासन प्रशासन लीपापोती में लगी हुई है. जिस संभाग से मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस संभाग से महिला बाल विकास मंत्री आती हैं, जिस विधानसभा से कैबिनेट मंत्री आते हैं वो इन सब मामले में चुप क्यों बैठे हैं- लिली श्रीवास, राष्ट्रीय सचिव, युवा कांग्रेस

भाजपा ने भी घटना की कड़ी निंदा लेकिन निर्भया कांड से किया इनकार

वहीं सत्ताधारी दल भाजपा के जिला अध्यक्ष ने भी घटना की कड़ी निंदा की. भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि निर्मम हत्या हुई है, जघन्य अपराध हुआ है. हमारे शहर की एक बच्ची के साथ बेहद गलत और अमानवीय व्यवहार हुआ है. उन्होंने मामले को निर्भया कांड से जोड़ने पर इनकार किया औऱ कहा कि एक पति पत्नी का मामला है और आपस के विवाद की वजह से जघन्य और अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया है. भाजपा नेता ने कहा कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए.

woman brutally murder in Ambikapur
अनोखी सोच संगठन और स्थानीय लोगों ने किया महिला का अंतिम संस्कार (ETV Bharat Chhattisgarh)

वह क्षेत्र संवेदनशील है और अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है. इस पर अंकुश लगाना जरूरी है. इसी वजह से बहुत लोगों का ध्यान उधर नहीं जा पाया होगा. लेकिन जो कोई भी इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए - भारत सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष, भाजपा

वहीं घटना के चार दिन बात भी सरगुजा पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है. जबकि घटना के दूसरे दिन ही आरोपी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में देखा गया, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली है.

आरोपी की तलाश में सरगुजा पुलिस

आईजी सरगुजा दीपक कुमार झा ने बताया कि मामले में पुलिस ने तत्काल कारवाई करते हुए अपराध दर्ज किया है. आरोपी को ढूंढने में कई टीमें लगी हुई है. आरोपी की पहचान करके उसको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास सरगुजा पुलिस कर रही है. आईजी ने कहा कि काफी हद तक आरोपी की जानकारी मिल चुकी है. बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Last Updated : April 7, 2026 at 10:29 AM IST

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