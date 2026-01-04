ETV Bharat / state

जमीन विवाद में महिला पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

रांचीः जमीन विवाद को लेकर नामकुम थाना क्षेत्र के लावाडीह गांव में एक महिला पर ईंट से जानलेवा हमला किया गया. मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद रूरल एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

परिवार वालों ने बना लिया वीडियो

ये पूरा मामला नामकुम थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाली प्रियंका कुजूर नाम की महिला अपने पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य कर रही थी. इसी दौरान रवि कुजूर ने महिला पर ईंट से हमला कर दिया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल महिला प्रियंका कुजूर का इलाज रांची के सदर अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, महिला के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं.

परिजनों ने बताया कि प्रियंका अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान का निर्माण करा रही थी. जहां पिछले लगभग 40 वर्षों से बाउंड्री वॉल और मकान मौजूद है. इसके बावजूद आरोपी ने जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए हमला कर दिया. प्रियंका की बहन ने बताया कि अब तक इस जमीन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ था. लेकिन अचानक रवि कुजूर ने ईंट से वार कर प्रियंका को बुरी तरह घायल कर दिया. रवि के द्वारा हंगामा करने की वजह से प्रियंका के परिजनों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया था. इसी दौरान ईंट से हमले का वीडियो में मोबाइल में कैद हो गया.

ग्रामीण एसपी ने तुरंत लिया एक्शन