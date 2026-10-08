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गाजियाबाद: मंदिर में शिवलिंग को खंडित कर फरार हुई युवती, स्थानीय लोगों में आक्रोश

नई दिल्ली/गाजियाबाद: क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा इलाके में स्थित शिव मंदिर में बुधवार देर रात शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक ऐसा करने वाली लड़की थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित त्वरित कार्रवाई कर या शिवलिंग विधि विधान से स्थापित कराया. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, देर रात मंदिर परिसर से जब आसपास के लोगों को आवाज आई तो वे मंदिर की तरफ दौड़े. वहां पहुंचने पर लोगों को शिवलिंग खंडित मिली. हालांकि, तब तक ऐसा करने वाली लड़की फरार हो गई थी. कुछ ही देर में आसपास के लोग बड़ी संख्या में मंदिर में इकट्ठा हुए और पुलिस को मामले की सूचना दी गई.

पुलिस टीम लड़की की तलाश करने में जुटी हुई है. मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि लड़की की पहचान की जा सके. घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिलाृ. सहायक पुलिस आयुक्त (वेव सिटी) प्रियाश्री पाल के मुताबिक, 8 अक्टूबर को रात्रि लगभग 1:30 बजे के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर डायल 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक प्राचीन शिव मंदिर, जो बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में है, वहां पर शिवलिंग को खंडित कर दिया गया है. इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस टीम वहां पर पहुंची, उसका निरीक्षण किया गया.

प्रियाश्री पाल के मुताबिक, वहां मौजूद चश्मदीद गवाहों से पूछताछ पर यह पता चला कि एक 16-17 साल की लड़की ने इस कार्य को किया है और उसे मंदिर की बाउंड्री से कूदते हुए भी देखा गया है. इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेकर खंडित शिवलिंग को हटवाकर वहां पर नया शिवलिंग स्थापित करा दिया गया है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है.