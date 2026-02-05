ETV Bharat / state

जालौन के खेत में मिला महिला का शव, दुष्कर्म की आशंका

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

अवस्था में महिला का महिला का शव
अवस्था में महिला का महिला का शव (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 9:56 AM IST

जालौन: जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की रात महिला की हत्या कर शव को घर से करीब 20 मीटर दूर खेत में फेंक दिया गया. सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर गए तो महिला का शव पड़ा मिला. सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.

परिजनों के अनुसार, 55 वर्षीय विधवा महिला बकरियां चराकर परिवार का भरण-पोषण करती थी. उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी. घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है.

कोतवाली प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया है.


प्रदीप कुमार वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया में मृतक महिला के चेहरे में चोट के निशान पाए गए हैं. तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

