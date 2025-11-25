ETV Bharat / state

हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में पड़ा मिला महिला का शव, पड़ताल में जुटी पुलिस

हरिद्वार: शहर कनखल क्षेत्र स्थित जमालपुर कला के पास सड़क किनारे कब्रिस्तान के नाले में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों शव मिलने से सनसनी मच गई. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं दूसरी तरफ सिडकुल क्षेत्र में एक युवक की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों ही मामलों में पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए और जांच शुरू कर दी है.

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव: जानकारी के मुताबिक एक महिला का शव नाले में पड़ा मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. कनखल थाना पुलिस भी जमालपुर कला पहुंची और शव को कब्जे में लिया. प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिलने से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.

शव मिलने से मचा हड़कंप: थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि बीते दिन जमालपुर में कब्रिस्तान के पास नाले में कुछ लोगों ने एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी. आसपास के लोगों से पूछताछ कर शिनाख्त का प्रयास किया. लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा.