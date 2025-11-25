ETV Bharat / state

हमीरपुर में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, टेप से बंधे थे हाथ-पांव

हमीरपुर: सदर थाना हमीरपुर के तहत ग्राम पंचायत स्वाहल के सेर गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव की एक बुजुर्ग महिला की लाश खेतों में मिली. लाश औंधे मुंह गिरी थी. मृतक महिला की पहचान 63 वर्षीय शकुंतला देवी के रूप में हुई है. उनका शव घर से कुछ दूरी पर स्थित खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है.

लाश को महिला के ही पति ने सुबह रोजाना की तरह खेतों में जा रहे थे. उस दौरान उनकी नजर बेसुध हालत में पड़ी उनकी पत्नी पर पड़ी. उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने इसकी तत्काल सूचना सदर थाना हमीरपुर को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पति को फोन पर दी थी आत्महत्या की चेतावनी

पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस जांच में ये पता चला है कि शकुंतला देवी ने शाम 7 बजे अपने पति को फोन पर ये कहते हुए चौंका दिया कि मैं मरने जा रही हूं, आप अकेले रह लेना. पति ने जब उन्हें समझाने का प्रयास किया, तो फोन कट गया. सुबह जब पति नींद से उठे और खेतों की तरफ गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी का शव वहीं पड़ा पाया.