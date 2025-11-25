ETV Bharat / state

हमीरपुर में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, टेप से बंधे थे हाथ-पांव

हमीरपुर में खेतों में महिला का शव बरामद हुआ. शव औंधे मुंह गिरा हुआ था.

खेतों में मिला महिला का शव
खेतों में मिला महिला का शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
हमीरपुर: सदर थाना हमीरपुर के तहत ग्राम पंचायत स्वाहल के सेर गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव की एक बुजुर्ग महिला की लाश खेतों में मिली. लाश औंधे मुंह गिरी थी. मृतक महिला की पहचान 63 वर्षीय शकुंतला देवी के रूप में हुई है. उनका शव घर से कुछ दूरी पर स्थित खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है.

लाश को महिला के ही पति ने सुबह रोजाना की तरह खेतों में जा रहे थे. उस दौरान उनकी नजर बेसुध हालत में पड़ी उनकी पत्नी पर पड़ी. उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने इसकी तत्काल सूचना सदर थाना हमीरपुर को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पति को फोन पर दी थी आत्महत्या की चेतावनी

पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस जांच में ये पता चला है कि शकुंतला देवी ने शाम 7 बजे अपने पति को फोन पर ये कहते हुए चौंका दिया कि मैं मरने जा रही हूं, आप अकेले रह लेना. पति ने जब उन्हें समझाने का प्रयास किया, तो फोन कट गया. सुबह जब पति नींद से उठे और खेतों की तरफ गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी का शव वहीं पड़ा पाया.

टेप से बंधे थे हाथ पांव

ग्राम पंचायत स्वाहल के प्रधान प्रीतम धीमान ने बताया कि 'ये मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि शकुंतला देवी ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिससे उनकी मृत्यु हुई. प्रधान के अनुसार, पति ने भी फोन कॉल में पत्नी की ओर से आत्महत्या की चेतावनी दिए जाने की बात कबूल की है.' महिला के हाथ और पैर टेप से बंधे थे. माना जा रहा है कि महिला ने कीटनाशक का सेवन करने के दौरान छटपटाने के डर से टेप से अपने पैरों और हाथों को बांध दिया था. हालांकि यह अभी जांच का विषय बना है कि महिला अपने हाथ खुद कैसे बांध सकती है.

एएसपी राजेश शर्मा ने बताया कि 'सेर-स्वाहल क्षेत्र में एक महिला की लाश मिलने का मामला सामने आया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. कॉल डिटेल्स, परिजनों के बयान और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.'

