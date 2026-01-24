ETV Bharat / state

बिहार में पोस्टमार्टम के बाद कुत्तों ने नोच-नोचकर खाया महिला का शव, आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख सके माता-पिता

सिवान में पोस्टमार्टम के बाद एक महिला के शव आवारा कुत्ते नोच-नोचकर खा गये. आत्महत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम के लिये लाया गया था.

BODY MAULED BY DOGS IN SIWAN
सिवान सदर अस्पताल में महिला का शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 24, 2026 at 8:26 AM IST

3 Min Read
सिवान: बिहार के सिवान जिले के सदर अस्पताल में एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद एक महिला के शव को अस्पताल परिसर में खुले में छोड़ दिया गया. निगरानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आवारा कुत्तों ने शव पर हमला कर उसे नोच-नोचकर खा लिया.

आत्महत्या के बाद पोस्टमार्टम: महिला ने अपनी शादी के सालगिरह से एक दिन पहले आत्महत्या कर ली थी. वह स्थानीय शाह बालिका विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी. आत्महत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में किया गया. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को सुरक्षित स्थान पर रखने या उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, जिसके चलते यह अमानवीय घटना घटित हुई.

परिजनों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप: जब परिजन शव लेने अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह भयावह दृश्य देखने को मिला. कुत्तों द्वारा खाए गए शव को देखकर वे गुस्से से भर गए और अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया. परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव को किसी सुरक्षित कमरे या मोर्चरी में नहीं रखा गया और न ही कोई सुरक्षा गार्ड या निगरानी की व्यवस्था थी.

"पोस्टमार्टम के बाद शव को सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा गया और न ही किसी प्रकार की निगरानी की व्यवस्था थी."-परिजन

क्या कहते है अस्पताल अधीक्षक: वहीं अस्पताल अधीक्षक ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दावा किया कि पोस्टमार्टम के बाद शव की निगरानी पुलिस का दायित्व है. दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाने से मामला और उलझ गया है. इसने अस्पताल प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

"पोस्टमार्टम के बाद शव की निगरानी करना पुलिस का काम है. ये अस्पताल का काम नहीं है. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को शव ले जाना होता है."-डॉ. अनिल कुमार, अस्पताल अधीक्षक

स्थानीय लोगों ने मांगी सख्त कार्रवाई: स्थानीय निवासियों और परिजनों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने घटना की जांच का आश्वासन दिया है. उम्मीद की जा रही है कि जांच में लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाएगी.

पुलिस और अस्पताल ने एक-दूसरे पर फोड़ा ठीकरा: मामले पर सिवान एसपी ने कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी. घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू करने की बात कही है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने में समय लग सकता है.

"इस घटना की जानकारी नहीं थी. घटना को लेकर जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."-पुरन कुमार झा, एसपी, सिवान

