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नूंह में कुएं से मिली 26 साल की हसीना की लाश, पत्थर से बंधा मिला शव, लिव-इन पार्टनर पर हत्या का आरोप

नूंह: बझेड़ा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 26 वर्षीय हसीना का शव एक कुएं से बरामद हुआ. शव पत्थर से बंधा मिला. हसीना 19 अप्रैल से लापता थी और परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था. करीब 9 दिन बाद 28 अप्रैल को उसका शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों का कहना है कि उन्होंने खुद तलाश करते हुए शव को ढूंढ निकाला. जिस कुएं से शव मिला, वह रफीक के घर से करीब 3 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि हत्या के बाद शव को पत्थर से बांधकर कूएं में फेंका गया है, ताकि ऊपर ना आ सके.

भाई का आरोप- रफीक ने गोली मारकर की हत्या: हसीना के भाई शकील ने सीधे तौर पर रफीक पर हत्या का आरोप लगाया है. शकील का कहना है कि उनकी बहन पिछले 6 साल से बिना शादी किए रफीक के साथ रह रही थी. आरोप है कि बहन के लापता होने के बाद जब उन्होंने रफीक से बात की, तो उसने उल्टा धमकी दी. शकील के मुताबिक, रफीक ने कहा, 'लाश ढूंढकर दिखाओ, मैं बड़ा बदमाश हूं' और जान से मारने की धमकी भी दी. परिवार का दावा है कि रफीक ने ही हसीना को गोली मारकर हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया. इस आरोप के बाद से रफीक फरार है और उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है.

नूंह में कुएं से मिली 26 साल की हसीना की लाश, पत्थर से बंधा मिला शव (ETV Bharat)

पहले पति से तलाक, फिर लिव-इन में रह रही थी हसीना: हसीना की निजी जिंदगी भी इस मामले में अहम कड़ी बनकर सामने आई है. साल 2011 में उसकी शादी देवला नंगली निवासी उमर मोहम्मद से हुई थी, जिससे उसके एक बेटा और एक बेटी हुए. बाद में बेटे की मौत हो गई, जबकि बेटी फिलहाल अपनी नानी के घर सिंगार गांव में रह रही है. परिवार के मुताबिक, साल 2020 में हसीना रफीक के संपर्क में आई और उसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया. इसके बाद वह रफीक के साथ रहने लगी, हालांकि दोनों ने शादी नहीं की थी. इस रिश्ते के चलते परिवार ने भी उससे दूरी बना ली थी. इस दौरान हसीना के तीन और बच्चे हुए बताए जा रहे हैं.