खटीमा में कट्टे में मिला विवाहिता का शव, 8 महीने पहले हुई थी शादी

महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. लोगों ने दुर्गंध आने पर सूचना पुलिस को दी.

KHATIMA WOMAN BODY FOUND
मामले की जांच में जुटी पुलिस (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 3, 2025 at 2:39 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 2:45 PM IST

खटीमा: खटीमा के मंडी समिति के पीछे झाड़ियों पर एक महिला का शव कट्टे में मिलने से सनसनी फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर खटीमा कोतवाली ने घटना स्थल से महिला का शव बरामद कर जांच शुरू कर दी. वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. बताया जा रहा है कि महिला घर से लापता थी, जिसके बाद उसका शव मिला है.

वहीं घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी उत्तम सिंह नेगी ने घटना स्थल व अस्पताल पहुंच कर मामले में जानकारी ली. घटना शनिवार देर रात की है. वहीं शव के सड़ने की वजह से दुर्गंध आ रही थी. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव की. महिला की शिनाख्त निवासी पकड़िया के रूप में हुई है. मृतक महिला की शादी आठ माह पूर्व उत्तर प्रदेश के बरेली से हुई थी.

चार दिन से लापता महिला का संदिग्ध हालत में मंडी समिति खटीमा के पीछे रेलवे पटरी के किनारे झाड़ियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई. महिला के शव जहां प्लास्टिक के कट्टे के अंदर पाया गया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया. अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया. खेतलसंडा खाम के ग्रामीणों ने मंडी समिति के पीछे रेलवे पटरी के किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा देखा. जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त के प्रयास किए. पुलिस ने महिला के शव की शिनाख्त के लिए आसपास की पुलिस चौकी व थानों को सूचित किया. वहीं खटीमा कोतवाली एसएसआई ललित मोहन रावल ने बताया कि जांच पड़ताल करने पर मृत महिला की शिनाख्त पकड़िया निवासी (उम्र 25) के रूप में हुई. पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी. सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता व माता ने शव की शिनाख्त की.

घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने घटना स्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया. साथ ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजनों ने जानकारी ली. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम दो चिकित्सकों के पैनल में कराकर परिजनों को सौंप दिया है. मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी चार दिन से घर से लापता थी.

उन्होंने बताया कि उसकी बेटी विवाह आठ माह पूर्व शाहजहांपुर रोड बरेली निवासी एक युवक से हुआ था. पिता ने बताया कि उसकी पुत्री करवाचौथ पर अपने ससुराल गई थी, जो भैयादूज पर मायके आई थी. अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. नेगी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस उक्त मामले में ससुराल पक्ष समेत मायके वालों से गहनता से पूछताछ कर रही है. फिलहाल संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है.

Last Updated : November 3, 2025 at 2:45 PM IST

खटीमा महिला की शव
KHATIMA WOMAN BODY FOUND
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
KHATIMA CRIME NEWS
WOMAN BODY FOUND

