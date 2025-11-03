ETV Bharat / state

खटीमा में कट्टे में मिला विवाहिता का शव, 8 महीने पहले हुई थी शादी

खटीमा: खटीमा के मंडी समिति के पीछे झाड़ियों पर एक महिला का शव कट्टे में मिलने से सनसनी फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर खटीमा कोतवाली ने घटना स्थल से महिला का शव बरामद कर जांच शुरू कर दी. वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. बताया जा रहा है कि महिला घर से लापता थी, जिसके बाद उसका शव मिला है.

वहीं घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी उत्तम सिंह नेगी ने घटना स्थल व अस्पताल पहुंच कर मामले में जानकारी ली. घटना शनिवार देर रात की है. वहीं शव के सड़ने की वजह से दुर्गंध आ रही थी. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव की. महिला की शिनाख्त निवासी पकड़िया के रूप में हुई है. मृतक महिला की शादी आठ माह पूर्व उत्तर प्रदेश के बरेली से हुई थी.

चार दिन से लापता महिला का संदिग्ध हालत में मंडी समिति खटीमा के पीछे रेलवे पटरी के किनारे झाड़ियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई. महिला के शव जहां प्लास्टिक के कट्टे के अंदर पाया गया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया. अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया. खेतलसंडा खाम के ग्रामीणों ने मंडी समिति के पीछे रेलवे पटरी के किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा देखा. जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त के प्रयास किए. पुलिस ने महिला के शव की शिनाख्त के लिए आसपास की पुलिस चौकी व थानों को सूचित किया. वहीं खटीमा कोतवाली एसएसआई ललित मोहन रावल ने बताया कि जांच पड़ताल करने पर मृत महिला की शिनाख्त पकड़िया निवासी (उम्र 25) के रूप में हुई. पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी. सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता व माता ने शव की शिनाख्त की.