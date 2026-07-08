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ललितपुर की तालबेहट CHC में महिला का शव मिलने से हड़कंप

ललितपुर: ललितपुर के कोतवाली तालबेहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में अज्ञात महिला का शव मिला है. इससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है. हालांकि अभी तक महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है. कोतवाली तालबेहट पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं.





दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि तालबेहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में अज्ञात महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा है. सूचना पर पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच गई. पुलिस ने मौके से कई साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक तौर पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.





फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. वहीं अस्पताल परिसर में इस तरह शव मिलने की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है. कोतवाली प्रभारी तालबेहट अशोक कुमार बर्मा ने बताया कि महिला का शव मिला है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना स्थल की जांच की जा रही. शिनाख्त की कोशिश की जा रही है.

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