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सोनीपत में महिला का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, सास-सुसर और पति पर केस दर्ज

हरियाणा के सोनीपत में महिला की लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.

Woman body found in Sonipat family alleges murder
सोनीपत में महिला का शव मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2026 at 9:58 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 10:20 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के कमासपुर में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. मृतक महिला की पहचान मोनिका के रूप में हुई है. मोनिका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बेटी को मारा गया है. फिलहाल बहालगढ़ थाना पुलिस ने पति,सास और सुसर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मोनिका का फोन आया था : मिली जानकारी के अनुसार, मोनिका की शादी 2012 में सोनीपत के गांव कमासपुर निवासी धर्मेंद्र नाम के शख्स से हुई थी. शादी के बाद मोनिका के दो लड़के हैं. धर्मेंद्र एक निजी कंपनी में काम करता है. परिजनों का आरोप है कि पहले भी कई बार मोनिका और धर्मेंद्र के बीच झगड़ा हो चुका था, जिसके बाद आपसी समझौते से परिवार वापस चला गया था. परिजनों ने बताया कि बीती देर रात मोनिका का फोन आया था, जिसमें वो जान से मारने की बात कह रही थी.

सोनीपत में महिला का शव मिला (ETV Bharat)

मोनिका की हत्या का आरोप : इसके बाद एक पुलिस कर्मचारी का फोन आया, जिसने घटना की जानकारी दी. मोनिका के पिता का कहना है कि उनके बेटी की हत्या की गई है और उसी के बाद उसे खुदकुशी की शक्ल देने की कोशिश की गई है. बेटी उन्हें बार-बार फोन पर बता रही थी कि उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही थी. परिजनों की शिकायत के बाद बहालगढ़ थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 के तहत पति धर्मेंद्र, सास कैलाश और ससुर राजेंद्र पर मामला दर्ज कर लिया है. बहालगढ़ थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

Last Updated : August 11, 2026 at 10:20 PM IST

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