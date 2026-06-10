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बिहार में पहले महिला का बेरहमी से किया कत्ल, फिर गड्ढे में फेंककर ईंटों से ढंक दिया

सिवान: बिहार के सिवान स्थित गुठनी थाना क्षेत्र अंतर्गत डरैला गांव में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया. गांव में शैलेश सिंह के ईंट-भट्ठा परिसर में एक महिला का शव गड्ढे के भीतर ईंटों से ढंका हुआ मिला. शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

संदिग्ध हालत में मिला शव: बताया जा रहा है कि सुबह जब मजदूर काम पर पहुंचे तो उन्हें गड्ढे में संदिग्ध हालत में शव दिखाई दिया, जिसके ऊपर ईंटें रखी हुई थीं. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. वहीं खबर मिलते ही अपर थानाध्यक्ष निरंजन कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.

मौके से सामान बरामद: वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कुछ अहम सामान बरामद किए हैं, जिनमें एक मंगलसूत्र, महिला की चप्पल और एक झोला शामिल है. इन वस्तुओं को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है. प्राथमिक आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को यहां लाकर छिपाने की कोशिश की गई.

दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट की जांच: फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच कर रही है और पहचान के लिए तस्वीर जारी करने की तैयारी में है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है.

डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम की मदद: पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे. मामले की जांच में डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम की सहायता ली जा रही है. ईंट-भट्ठा परिसर में काम करने वाले मजदूरों और प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है.