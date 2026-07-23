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कतियार रास गांव में मिला महिला का शव, मौत के कारणों का खुलासा नहीं

दंतेवाड़ा का कतियार रास में महिला का शव मिला है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.

Woman body found in Katiyar Ras village
कतियार रास गांव में मिला महिला का शव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 2:36 PM IST

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दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा थाना क्षेत्र के कतियार रास गांव में एक महिला का शव मिला है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. सूचना मिलते ही दंतेवाड़ा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध मौत का लग रहा है, हालांकि हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है.

पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया
पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास मिले सभी तथ्यों को खंगाल रही है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

मौत के कारणों का खुलासा नहीं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. वर्मा ने बताया कि कतिया रास में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. उन्होंने कहा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसका अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.यदि जांच में हत्या की पुष्टि होती है तो आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है - आर के वर्मा,एएसपी

इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग करने की अपील की है.अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर महिला की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगा लिया जाएगा.

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