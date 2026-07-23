ETV Bharat / state

कतियार रास गांव में मिला महिला का शव, मौत के कारणों का खुलासा नहीं

दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा थाना क्षेत्र के कतियार रास गांव में एक महिला का शव मिला है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. सूचना मिलते ही दंतेवाड़ा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध मौत का लग रहा है, हालांकि हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है.

पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाया

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास मिले सभी तथ्यों को खंगाल रही है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

मौत के कारणों का खुलासा नहीं

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. वर्मा ने बताया कि कतिया रास में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. उन्होंने कहा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसका अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

