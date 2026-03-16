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अमेठी में महिला की हत्या, घर के पास खेत में मिला शव

सिर पर चोट के निशान, घटना के खुलासे के लिए पुलिस की चार टीमों का गठन.

अमेठी में महिला की हत्या.
अमेठी में महिला की हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 1:59 PM IST

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अमेठी: जिले के गौरीगंज इलाके में सोमवार को एक विवाहिता का शव खेत में मिला. सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका पास के ही गांव की रहने वाली थी और उसकी शिनाख्त भी हो गई है. घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है.

पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह बताया कि मृतका रेखा (26) गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के डेंगूरपुर गांव की रहने वाली थी. सोमवार को गांव से लगभग 150 मीटर दूर गेहूं के खेत में उसका शव मिला. सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. साथ ही महिला के परिजनों को भी सूचना दी गई. पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. घटनास्थल का मुआयना किया गया. महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं. पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.

पुलिस ने घरवालों के साथ ही गांव के लोगों से भी जानकारी जुटाई है. आशंका है कि किसी भारी चीज से सिर पर वार किया गया होगा. पुलिस कॉल डिटेल भी खंगाल रही है. फिलहाल घटना के खुलासे के लिए चार टीमों का गठन किया गया है. पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की है. परिजनों ने तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किया है. परिजनों ने किसी पर आशंका नहीं जताई है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही प्रकरण का खुलासा हो जाएगा.

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