नोएडा के डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर से मिला युवती का शव, इलाके में मचा हड़कंप

नोएडा के सेक्टर 142 स्थित डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर से एक युवती का शव मिला है. शव काली पॉलीथिन में पैक था.

नोएडा के डंपिंग यार्ड में मिला युवती का शव
नोएडा के डंपिंग यार्ड में मिला युवती का शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 28, 2025 at 10:10 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के थाना सेक्टर-142 क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर के बीच एक अज्ञात युवती का शव मिला है. शव काली पालीथिन में पैक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. युवती के हाथ पैर बंधे थे और चेहरे पर जलने के निशान थे. जानकारी होने पर पुलिस ने फील्ड यूनिट टीम बुलाकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है.

मिली जानकारी के अनुसार नोएडा सेक्टर- 142 में डंपिंग यार्ड में स्टाफ को काम करते समय काली पॉलिथीन में पैक एक युवती का शव मिला था. तत्काल 142 थाना पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो काली सलवार पहने युवती के हाथ पैर बंधे मिले थे. मौके पर पुलिस के उच्चाधिकारियों और फील्ड यूनिट की टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. बता दें कि इससे पहले नवंबर में नोएडा सेक्टर-108 में महिला के हाथ पैर कटा शव मिला था.

एडीसीपी संतोष शुक्ला का बयान (ETV Bharat)

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष शुक्ला ने बताया कि युवती के चेहरे पर जलने के निशान थे. उसकी उम्र करीब 22 से 25 साल के बीच है. शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. शव डंपिंग यार्ड तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस फिलहाल कई बिंदुओं पर काम कर रही है.

