नोएडा के डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर से मिला युवती का शव, इलाके में मचा हड़कंप

नई दिल्ली/नोएडा: देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के थाना सेक्टर-142 क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर के बीच एक अज्ञात युवती का शव मिला है. शव काली पालीथिन में पैक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. युवती के हाथ पैर बंधे थे और चेहरे पर जलने के निशान थे. जानकारी होने पर पुलिस ने फील्ड यूनिट टीम बुलाकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है.

मिली जानकारी के अनुसार नोएडा सेक्टर- 142 में डंपिंग यार्ड में स्टाफ को काम करते समय काली पॉलिथीन में पैक एक युवती का शव मिला था. तत्काल 142 थाना पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो काली सलवार पहने युवती के हाथ पैर बंधे मिले थे. मौके पर पुलिस के उच्चाधिकारियों और फील्ड यूनिट की टीम पहुंचकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. बता दें कि इससे पहले नवंबर में नोएडा सेक्टर-108 में महिला के हाथ पैर कटा शव मिला था.