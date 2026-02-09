ETV Bharat / state

हत्या के 20 दिन बाद ऐसा मिला महिला का शव, पति और देवर हुए फरार

बिलासपुर: शहर से सटी ओयल पंचायत के अंतर्गत आने वाले दनोह गांव में एक प्रवासी महिला की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि महिला की हत्या कथित तौर पर उसके पति और दो देवरों ने मिलकर की थी. इसके बाद शव को घर के पास बने सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से सीमेंट लगाकर बंद कर दिया, ताकि किसी को बदबू न आए.

हैरानी की बात यह है कि हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और देवर मौके से फरार होकर अपने मूल गांव झारखंड चले गए. काफी दिनों तक महिला के संपर्क में न आने पर उसके परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद वो महिला की तलाश में बिलासपुर पहुंचे. परिजन जब कोयल पंचायत स्थित महिला के किराए के मकान पर पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला. संदेह होने पर उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मकान की तलाशी ली. जांच के दौरान घर में बने पानी के टैंक पर संदेह हुआ, जिस पर सीमेंट की नई परत लगी हुई थी. टैंक को खुलवाने पर उसके अंदर से एक महिला का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि महिला का आरोपी पति पहली पत्नी की हत्या कर चुका है. मृतका से उसने दूसरी शादी की थी.

पुलिस ने शव को टैंक से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान प्रवासी महिला के रूप में हुई है और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर पति और देवर की संलिप्तता सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. ओयल पंचायत के पूर्व प्रधान दिनेश कुमार ने बताया कि शव मिलते ही पुलिस को सूचित किया गया था. महिला का पति और देवर घर पर मौजूद नहीं है. शव 20 दिन पुराना लग रहा है.