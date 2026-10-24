बागपत में गन्ने के खेत से मिला महिला का शव, 22 अक्टूबर से थी लापता
महिला के मायके वालों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:39 PM IST
बागपत: जिले के एक गांव से दो दिन पहले लापता हुई महिला की शव शनिवार को बिजरौल-वाजिदपुर मार्ग पर गन्ने के खेत से बरामद होने के बाद से ईलाके में सनसनी है. मृतक महिला 22 अक्टूबर से लापता थी, मामले की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज घटना की जांच शुरू कर दी है. उधर, महिला के मायके वालों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है.
सीओ बड़ौत अंशु जैन के अनुसार, महिला की शादी करीब तीन साल पहले मुजफ्फरनगर जिले में एक सेना की जवान से हुई थी. बताया जा रहा है कि वैवाहिक जीवन में बढ़ते विवाद के चलते महिला पिछले करीब दो साल से अपने मायके में रह रही थी. इसी बीच 22 अक्टूबर को वह लापता हो गई. परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका.
इस दौरान, शनिवार को बिजरौल-वाजिदपुर मार्ग पर स्थित गन्ने के खेत में महिला का शव पड़े होने की जानकारी मिली. शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
महिला की मौत की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोगों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि, महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मौत के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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