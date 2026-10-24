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बागपत में गन्ने के खेत से मिला महिला का शव, 22 अक्टूबर से थी लापता

बागपत में गन्ने के खेत से मिला महिला का शव ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत: जिले के एक गांव से दो दिन पहले लापता हुई महिला की शव शनिवार को बिजरौल-वाजिदपुर मार्ग पर गन्ने के खेत से बरामद होने के बाद से ईलाके में सनसनी है. मृतक महिला 22 अक्टूबर से लापता थी, मामले की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज घटना की जांच शुरू कर दी है. उधर, महिला के मायके वालों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है.



सीओ बड़ौत अंशु जैन के अनुसार, महिला की शादी करीब तीन साल पहले मुजफ्फरनगर जिले में एक सेना की जवान से हुई थी. बताया जा रहा है कि वैवाहिक जीवन में बढ़ते विवाद के चलते महिला पिछले करीब दो साल से अपने मायके में रह रही थी. इसी बीच 22 अक्टूबर को वह लापता हो गई. परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका.