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रायबरेली में खेत में मिला महिला का शव, प्रेमी पर हत्या का आरोप

रायबरेली: शौच के लिए निकली महिला का खेत में खून से लथपथ शव मिला है. सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई. मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के छोटी टिकरिया गांव का है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव खेत में खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.



मृतका की पहचान पुलिस ने कर ली है. महिला की उम्र 37 वर्ष है. बताया जा रहा है कि महिला शौच के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद उसका शव खेत में मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.



सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि रायबरेली में जम्मू की मूल निवासी महिला का शव खेत की पगडंडी पर मिला है. महिला के शव पर चोट के निशान मिले हैं. महिला 17 वर्ष पहले यहां के रहने वाली मनोज के साथ शादी कर आई थी. बाद में दो साल पहले गांव के ही दूसरे व्यक्ति से महिला के प्रेम सम्बन्ध हो गये थे. इसी प्रेमी पर महिला की हत्या का आरोप लगा है.





मामला जगतपुर थाना इलाके हरदीटीकर गांव का है. मृतका की पहचान कर ली गई है. पति की ओर से धर्मेश पासी के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है. 17 साल पहले जम्मू में दोनों में प्रेम संबंध हुए थे. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी. महिला के दो बच्चे भी है. वर्ष 2024 में महिला की नजदीकियां धर्मेश से बढ़ गई थी. मनोज ने धर्मेश पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है. अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही महिला की मौत की असल वजह सामने आ सकेगी.



