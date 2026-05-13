मनेंद्रगढ़ के स्कूल में मिला महिला का शव, महतारी वंदन के लिए केवाईसी अपडेट करने घर से निकली थी महिला
जिस स्कूल में महिला का शव मिला है, वह दो साल से बंद पड़ा था. एमसीबी पुलिस जांच कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 7:55 AM IST
एमसीबी: मनेंद्रगढ़ के एक बंद पड़े स्कूल परिसर में महिला का शव फंदे पर लटकता हुआ मिला. घटना की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
मृतका की पहचान बबिता यादव के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार महिला सोमवार दोपहर घर से यह कहकर निकली थी कि वह केवाईसी कराने जा रही है, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी. काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका.
बंद स्कूल में मिला महिला का शव
मंगलवार को लोको मोहल्ला स्थित मदन प्रसाद स्कूल, जो पिछले दो वर्षों से बंद पड़ा है, उसके परिसर के बाहर लोगों को एक थैला और चप्पल दिखाई दिया. संदेह होने पर कुछ लोग स्कूल परिसर के अंदर गए, जहां महिला का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला.यह दृश्य देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठे हो गए.
आत्महत्या की आशंका
घटना की जानकारी वार्ड पार्षद सपन महतो को दी गई. सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल सिटी कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी.पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई की गई और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस अन्य संभावित पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
फोन आया बोली लड़की कल दिन में 12 बजे से निकली है अब तक घर नहीं पहुंची है. इतने में पार्षद का फोन आया तो बताए कि मदन प्रसाद स्कूल के अंदर डेड बॉडी लटकी हुई है -सपन महतो, वार्ड पार्षद
एमसीबी पुलिस कर रही जांच
पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है. साथ ही घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं ताकि महिला की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. फिलहाल पुलिस आत्महत्या सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी हुई है.