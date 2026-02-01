ETV Bharat / state

फल्गु नदी के किनारे महिला की लाश मिलने से हड़कंप, किसी ने रेत के नीचे दफनाया.. जानें कैसे हुआ खुलासा

गया के फल्गु नदी के किनारे एक महिला का दफनाया हुआ शव मिला है. जानवरों के खोदने से दिखा शव, जानें पूरा मामला.

woman body found in Gaya
गया में महिला का शव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 1, 2026 at 8:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के किनारे एक महिला का शव दफनाया हुआ मिला है. बुनियादगंज थाना क्षेत्र के कुकियासीन इलाके में यह घटना सामने आई, जहां स्थानीय लोगों ने मिट्टी खोदकर दफनाया गया शव देखा. जानवरों द्वारा गड्ढे को खोदने से शव का आंशिक हिस्सा बाहर आ गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

शव गड़ा मिलने से हड़कंप: पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और जांच शुरू कर दी है. मृतका की उम्र लगभग 35-36 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शव को मिट्टी में गहराई से दफनाया गया था, ऐसा माना जा रहा है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव यहां लाकर छिपाया गया.

शिनाख्त के लिए पुलिस सक्रिय: शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए पुलिस ने गुमशुदा महिलाओं की लिस्ट खंगालना शुरू कर दिया है. आसपास के गांवों और शहर में जानकारी फैलाई जा रही है. फोटो और अन्य विवरण के आधार पर परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही शिनाख्त हो जाएगी और मामले का खुलासा किया जाएगा.

कैसी हुई महिला की मैत?: प्रारंभिक जांच में शव की स्थिति और दफनाने के तरीके को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है. बुनियादगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सटीक कारण और समय पता चल सकेगा. यदि हत्या साबित होती है, तो यह एक सुनियोजित अपराध हो सकता है. पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है, जिसमें शव के साथ कोई पहचान के साक्ष्य मिलने की उम्मीद है.

woman body found in Gaya
जानवरों के खोदने से दिखा शव (ETV Bharat)

पुलिस ने शुरू की जांच: बुनियादगंज थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है. मौके पर फॉरेंसिक टीम और स्क्वायड डॉग (स्निफर डॉग) की मदद ली गई है. शव को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने आसपास के इलाके की छानबीन की और संभावित गवाहों से पूछताछ शुरू कर दी है.

शव मिलने से इलाके में दहशत: इस घटना ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है. कई लोग इसे हत्या का मामला मान रहे हैं और अपराधी के पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी पारदर्शिता से की जा रही है. थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सभी तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और दोषी को जल्द पकड़ा जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में नई दिशा मिल सकती है. फिलहाल, पुलिस शव की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

"एक महिला का शव मिला है. शव मिलने के बाद मामले की छानबीन की जा रही है. स्क्वायड डॉग और फोरेंसिक की मदद से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है."-धर्मेंद्र कुमार यादव, थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें-

'दो महीने पहले मारी चाकू.. अब सिर में गोली मारकर हत्या' परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

चेन्नई में बिहार के परिवार की सामूहिक हत्या, तीन लोगों के कत्ल की पूरी कहानी

TAGGED:

GAYA NEWS
FALGU RIVER IN GAYA
WOMAN BURIED IN GAYA
गया में महिला का शव
WOMAN BODY FOUND IN GAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.