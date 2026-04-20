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33 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला गया महिला का शव, शादी के 6 महीने बाद हुई थी मौत

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थानाक्षेत्र के फुलहरा पंचायत अंतर्गत हरिपुर गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. हरिपुर निवासी मोहम्मद मीमतुला की पत्नी रवीरा खातून का शव करीब 33 दिनों बाद कब्र खोदकर निकाला गया. पुलिस ने रोसड़ा एसडीओ के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है.

मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप: मृतका रवीरा खातून के मायके पक्ष ने पुलिस को दिए आवेदन में गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई और शव को गुपचुप तरीके से दफना दिया गया. मृतका के पिता मो. शौकत अली ने बताया कि 23 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की थी. शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अंत में हत्या कर दी.

"बीते 23 अक्टूबर 2025 में अपनी बेटी की शादी काफी धूमधाम से की थी. जिसके बाद ससुराल वालों ने दहेज को लेकर बेटी की हत्या कर शव को चोरी छिपे दफना दिया." -मो. शौकत अली, मृतका के पिता

मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव निकाला गया: रोसड़ा एसडीओ के आदेश पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया. शव की स्थिति और 33 दिनों तक भूमिगत रहने के बावजूद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. चिकित्सकों की टीम अब विस्तृत जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है.

गांव में मची सनसनी: शव निकाले जाने की सूचना फैलते ही हरिपुर गांव और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. कुछ लोग दहेज प्रताड़ना की बात कर रहे हैं तो कुछ बीमारी की. पूरे प्रखंड क्षेत्र में इस घटना की चर्चा जोरों पर है.

दहेज प्रताड़ना का पुराना मामला?: मायके पक्ष का दावा है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग कर रहा था. जब मांग पूरी नहीं हुई तो बेटी को मार दिया गया. परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने मौत को छिपाने की कोशिश की और बिना किसी को सूचित किए शव को दफना दिया. अब पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.