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रांची में रिश्तों का कत्ल! गोद ली बेटी पर मां की हत्या का आरोप, कब्र से निकाला गया शव

पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से निकालते मजदूर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब हत्या की परतें खुलने लगी हैं. मनीटोला इलाके की रहने वाली करीब 50 वर्षीय महिला का शव दफनाने के बाद पुलिस ने उसे कब्र से बाहर निकलवाया है.

जनाजे में शामिल स्थानीय लोगों के मुताबिक, महिला ने वर्षों पहले एक लड़की को गोद लिया था और उसे अपनी संतान की तरह पाला-पोसा, लेकिन हालिया घटनाक्रम में उसी बेटी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है.

स्थानीय लोगों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद परिजनों को स्वाभाविक कारणों की कहानी बताई गई थी. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर शव को डोरंडा कब्रिस्तान में दफना दिया गया. हालांकि, जनाजे से पहले जब कुछ महिलाओं ने शव पर चोट के निशान देखे, तब संदेह जरूर हुआ, लेकिन उस समय किसी ने खुलकर आपत्ति नहीं जताई.

मामले ने नया मोड़ तब लिया, जब परिवार के कुछ सदस्यों को लड़की की बातचीत पर शक हुआ. इसके बाद डोरंडा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार कर ली.