रांची में रिश्तों का कत्ल! गोद ली बेटी पर मां की हत्या का आरोप, कब्र से निकाला गया शव
रांची में संदिग्ध मौत मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
Published : April 28, 2026 at 7:41 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब हत्या की परतें खुलने लगी हैं. मनीटोला इलाके की रहने वाली करीब 50 वर्षीय महिला का शव दफनाने के बाद पुलिस ने उसे कब्र से बाहर निकलवाया है.
जनाजे में शामिल स्थानीय लोगों के मुताबिक, महिला ने वर्षों पहले एक लड़की को गोद लिया था और उसे अपनी संतान की तरह पाला-पोसा, लेकिन हालिया घटनाक्रम में उसी बेटी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है.
बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद परिजनों को स्वाभाविक कारणों की कहानी बताई गई थी. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर शव को डोरंडा कब्रिस्तान में दफना दिया गया. हालांकि, जनाजे से पहले जब कुछ महिलाओं ने शव पर चोट के निशान देखे, तब संदेह जरूर हुआ, लेकिन उस समय किसी ने खुलकर आपत्ति नहीं जताई.
मामले ने नया मोड़ तब लिया, जब परिवार के कुछ सदस्यों को लड़की की बातचीत पर शक हुआ. इसके बाद डोरंडा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार कर ली.
घटना की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से शव को बाहर निकाला गया. अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों की स्पष्ट पुष्टि हो सके. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है.
डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. हिरासत में लिए गए अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है.
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