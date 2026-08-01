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महिला को एक साथ दो सांपों ने डसा, पीड़ित समेत दोनों को अस्पताल ले गए परिजन, मचा हड़कंप

परिजन नरेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गांव रछुआ निवासी 48 वर्षीय बबीता पत्नी विजेंद्र गुर्जर शनिवार सुबह अपने मकान में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान ईंटें उठा रही थी. इसी दौरान अचानक मलबे और ईंटों के बीच से दो सांप निकल आए. इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, दोनों सांपों ने उस पर हमला कर दिया. एक सांप कोबरा था, जबकि दूसरा धामन (रैट स्नेक) था. महिला के पैर में एक के बाद एक दोनों सांपों के काटने से वह मौके पर ही चीखने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी.

भरतपुर: जिले के बयाना उप जिला अस्पताल में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक महिला को सांप के डसने के बाद उसके परिजन इलाज के लिए लाए और प्लास्टिक के कट्टे में दो जिंदा सांप भी ले आए. कट्टे में बंद दोनों सांपों को देखते ही अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और नर्सिंग स्टाफ में हड़कंप मच गया. बाद में सावधानी बरतते हुए सांपों को अस्पताल परिसर से हटाया गया.

सांपों को प्लास्टिक के कट्टे में किया बंद: महिला की चीख-पुकार सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे. परिजन नरेंद्र सिंह ने बताया कि घर में निर्माण कार्य चल रहा था और ईंटें हटाने के दौरान अचानक सांप निकल आए. उन्होंने किसी तरह दोनों सांपों को पकड़कर प्लास्टिक के कट्टे में बंद कर दिया, ताकि डॉक्टरों को सांपों की पहचान कराई जा सके. इसके बाद घायल महिला को तत्काल राजस्थान सीमा से सटे जगनेर अस्पताल ले जाया गया.

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महिला का उपचार शुरू: जगनेर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे आगरा रेफर कर दिया. हालांकि परिजन उसे आगरा ले जाने के बजाय बयाना उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पीएमओ डॉ जोगेंद्र सिंह गुर्जर की निगरानी में महिला का उपचार शुरू किया गया. चिकित्सकों ने महिला की हालत पर लगातार नजर बनाए रखी और आवश्यक उपचार दिया.

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सांप को अस्पताल नहीं लाएं: इधर, जैसे ही परिजन अस्पताल में प्लास्टिक के कट्टे में बंद दोनों जिंदा सांपों को लेकर पहुंचे, अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. पीएमओ डॉ जोगेंद्र सिंह गुर्जर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सांप के काटने पर घबराने के बजाय पीड़ित को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचाएं. झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र या घरेलू उपचार के भरोसे समय बर्बाद न करें, क्योंकि समय पर एंटी-स्नेक वेनम और चिकित्सकीय उपचार ही मरीज की जान बचा सकता है. उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि सांप को पकड़ने या अस्पताल तक लाने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें.