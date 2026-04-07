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बिहार में बालू खोदकर महिला को गाड़ा, सिर काटकर किया गायब

जमुई में महिला की सिर कटी लाश मिली है. मृतका की अबतक शिनाख्त नहीं हो पायी है. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है. पढ़ें

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जमुई में सिर कटी लाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 7, 2026 at 8:14 PM IST

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जमुई : बिहार के जमुई से सनसनीखेज मामला सामने आया है. टाउन थाना क्षेत्र के प्रतापपुर इलाके में मंगलवार को नदी किनारे बालू से ढका हुआ एक महिला का सिर कटा शव मिला. सूचना के बाद मौके पर एसडीपीओ सतीश सुमन, टाउन थनाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी पहुंचे.

महिला की सिर कटी लाश मिली : मजिस्ट्रेट सह प्रभारी अंचलाधिकारी किशल्य राज की निगरानी में शव को बालू से निकाला गया. इससे पहले एफएसएल की टीम द्वारा घटना स्थल की घेराबंदी कर जांच की गई. शव को आवारा कुत्तों द्वारा नोंचने की भी बातें सामने आ रही हैं. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. लोगों के बीच दहशत फैली हुई है.

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बालू हटाकर शव निकाला गया (ETV Bharat)

नहीं हो पायी है पहचान : सिर कटा शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की काफी भीड़ घटनास्थल पर लग गई. महिला का सिर नहीं मिलने की वजह से फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है. महिला की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से बालू में शव को गाड़ने की संभावना जताई जा रही है.

कल शाम दिखा था सिर : स्थानीय चरवाहों के अनुसार, महिला का कटा हुआ सिर सोमवार की शाम गड़े हुए शव से कुछ दूरी पर देखा गया था. हालांकि रात में सूचना के बाद पुलिस द्वारा कटे हुए सिर की खोजबीन की गई थी लेकिन कुछ पता नहीं चल सका था.

हत्या के कारणों का पता नहीं : मंगलवार की दोपहर बालू में गड़ी महिला का एक हाथ को कुत्ता ने नोचकर बालू से बाहर निकाल दिया था. महिला कहां की रहने वाली है, महिला की हत्या किसने की है, क्यों की है, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है. पुलिस महिला की पहचान में जुटी हुई है और घटना स्थल के इर्द गिर्द साक्ष्य एकत्रित करने के लिए छानबीन कर रही है.

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जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

''महिला का सिर कटा शव बरामद किया गया है. महिला की पहचान के लिए लखीसराय जिला और जमुई जिले के सभी थानों को सूचना दे दी गई है. महिला की हत्या कैसे की गई है इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मिल पाएगी. महिला की पहचान होने के बाद ही हत्या के कारण का पता चल पाएगा. पुलिस घटना की बारीकी से अनुसंधान में जुटी हुई है. एफएसएल की टीम द्वारा भी जांच की जा रही है.''- सतीश सुमन, जमुई एसडीपीओ

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