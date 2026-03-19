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गोबिंदसागर झील किनारे मछलियों को दाना डालने गई थी महिला, दलदल में फंसी महिला, फिर....

गोबिंदसागर झील में दलदल में फंसी महिला की चीख-पुकार सुनकर होमगार्ड के जवान फौरन मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया.

Woman became trapped in swamp of Gobind Sagar Lake
गोबिंदसागर झील किनारे दलदल में फंसी महिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:50 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर के गोबिंदसागर झील किनारे स्थित लुहणू में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक महिला अचानक झील के किनारे बनी दलदल में फंस गई. महिला सुबह के समय झील में मछलियों को आटा डालने के लिए किनारे गई थी, लेकिन वहां कीचड़ और दलदली हिस्से में उसका पैर फंस गया. वह धीरे-धीरे दलदल में धंसने लगी, जिसके बाद वह चीखने लगी.

गोबिंदसागर झील किनारे दलदल में फंसी महिला

स्थानीय लोगों का कहना है कि, महिला रोजाना की तरह सुबह गोबिंदसागर झील के किनारे पहुंची थी. सुबह के समय झील में मछलियों को आटा डालने और पूजा-अर्चना के लिए यहां पर लोग आते हैं. महिला भी इसी उद्देश्य से झील के किनारे पहुंची थी. इसी दौरान जब वह झील के बिल्कुल किनारे तक गई तो वहां की जमीन दलदली होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह दलदल में फंस गई. जब महिला दलदल में फंसी तो उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और मदद के लिए आवाज लगाने लगी.

गोबिंदसागर झील किनारे दलदल में फंसी महिला (ETV Bharat)

मछलियों को दाना डालने झील किनारे गई थी महिला

आसपास उस समय बहुत अधिक लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन पास में रेलवे लाइन से संबंधित कार्य कर रहे कर्मचारियों की नजर महिला पर पड़ी. महिला की आवाज सुनते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने फौरन स्थिति को समझा और बिना समय गंवाए फौरन महिला को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए. वहीं, कर्मचारियों ने तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना होमगार्ड बटालियन को भी दी.

Woman became trapped in swamp of Gobind Sagar Lake
दलदल में फंसी महिला (ETV Bharat)

झील के किनारे दलदल इतनी अधिक थी कि कर्मचारियों को सीधे वहां तक पहुंचने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. यदि कोई व्यक्ति सीधे दलदल में उतरता तो उसके खुद फंसने का भी खतरा बना हुआ था. ऐसे में होमगार्ड के जवान और रेलवे कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए पहले स्थिति का आकलन किया और फिर वहां रेल निर्माण कार्य में लगी बड़ी मशीनों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया. रेलवे लाइन में कार्य कर रही भारी मशीनों को सावधानीपूर्वक महिला के करीब लाया गया, ताकि बिना जोखिम के उसे बाहर निकाला जा सके.

महिला पूरी तरह से सुरक्षित

बिलासपुर एसपी संदीप धवन ने बताया कि, "कुछ कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए स्वयं दलदल के भीतर जाकर महिला तक पहुंचने की कोशिश की. कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. महिला को दलदल से बाहर निकालते ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. राहत की बात यह है कि महिला को कोई गंभीर चोटें नहीं आई है और वह सुरक्षित है."

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WOMAN TRAPPED IN GOBIND SAGAR
गोबिंदसागर झील में फंसी महिला
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