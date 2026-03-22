जमीन विवाद में महिला की पिटाई, जीपीएम के कसाईबहरा सधवानी ग्राम की घटना
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 22, 2026 at 1:59 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम कसाईबहरा सधवानी में महुआ बीनने गई एक महिला पर गांव की ही 3 महिलाओं ने लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़िता की शिकायत पर 3 महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक पूरा विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है.
जमीन विवाद में महिला से मारपीट
घटना गौरेला थाना क्षेत्र के कसाईबहरा गांव का है, जहां की रहने वाली पूजा अपने खेत में महुआ बीनने के लिए गई थी. इसी दौरान पुराने जमीन विवाद को लेकर गांव की ही पवरिया बाई, राजकुमारी बाई और कुसुम बाई वहां पहुंच गई. शुरूआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि तीनों महिलाओं ने मिलकर पूजा के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया.
पीड़िता के आंख और नाक में डाली मिर्ची
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसकी आंख, कान और नाक में मिर्च और नमक तक डाल दिया, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ. पीड़िता का आरोप है कि मारपीट करने वालों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. इस हमले में पूजा के चेहरे, हाथ, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं.
पुलिस ने तीनों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
घटना के दौरान पीड़िता का पति मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव करने का प्रयास किया. पीड़िता के पति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया, जो जांच में अहम साक्ष्य साबित हो सकता है. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने भी घटना को देखा और बाद में पीड़िता की मदद की. घटना के बाद जख्मी महिला ने थाना गौरेला पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने पवरिया बाई, राजकुमारी बाई और कुसुम बाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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