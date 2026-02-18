ETV Bharat / state

रामगढ़ के पतरातू में बच्चा चोरी के अफवाह में गांव वालों ने महिला को पीटा, पुलिस ने बचाई जान

रामगढ़: जिले के पतरातू में भी अफवाहों का जहर एक बार फिर इंसानियत पर भारी पड़ गया है. पतरातू थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक में एक अधेड़ विधवा महिला की ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई कर दी. समय रहते पुलिस पहुंची, तब जाकर महिला की जान बच सकी. जानकारी के अनुसार मनीषा देवी नामक महिला ट्रेन से गुड़गांव से आसनसोल जा रही थी. वह ट्रेन से उतरकर पतरातू इलाके पहुंची थी.

स्टेशन से भटकते हुए महिला पहुंची थी गांव

मामले को लेकर बताया गया है कि टोकीसूद स्टेशन पर ट्रेन के काफी देर रुकने के कारण वह नीचे उतर गई और भटकते हुए टेरपा गांव पहुंच गई. विधवा होने और भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली महिला ग्रामीणों से कुछ मांग रही थी, तभी लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया. देखते ही देखते भीड़ जुट गई और बिना किसी पुष्टि के महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी. भाषा की समस्या और पहचान न होने के कारण महिला खुद अपनी बात भी नहीं रख पाई.

घटना को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)



गांव के उपमुखिया उज्ज्वल कुमार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पतरातू थाना के एएसआई अर्जुन ठाकुर मौके पर पहुंचे और महिला को भीड़ से निकालकर सुरक्षित अपने साथ ले गए. उन्होंने बताया कि सूचना के बाद टेरपा गांव पहुंच भीड़ से छुड़ाकर महिला को गाड़ी में बैठा कर वहां से निकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में भर्ती कर इलाज कराया गया. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में कानून हाथ में न लें, बल्कि तुरंत सूचना दें.

