संपत्ति विवाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या; रिश्तेदार बोले- बेटा नशे की हालत में था, चारपाई पर पड़ा था शव
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
Published : January 3, 2026 at 4:31 PM IST
मुरादाबाद : जिले के थाना पाकबड़ा क्षेत्र में शुक्रवार शाम महिला (55) की पीट-पीटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. महिला की हत्या की वजह संपत्ति का विवाद बताई जा रही है. घटना के बाद पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया और जांच शुरू कर दी है.
रिश्तेदार पप्पू सिंह ने बताया कि शुक्रवार को करीब 6 बजे के आस-पास घटना हुई थी. पड़ोसी ने फोन करके जानकारी दी थी कि मां सावित्री देवी (55) छत से या सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं. मां की हालत गंभीर है. घर पहुंचने पर पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि बेटा कपिल उस वक्त नशे में था. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पाया कि महिला चारपाई पर पड़ी थीं और बेटा दूसरी चारपाई पर नशे की हालात में था. इस समय कपिल थाने में है. कपिल मजदूरी करता है.
पाकबड़ा इंस्पेक्टर योगेश मावी ने बताया कि घटना कल शाम की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही पता लग पाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि संपत्ति का विवाद सामने आ रहा है.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आज एसएचओ पाकबड़ा को सूचना मिली की गांव उमरी में महिला सावित्री देवी (55) की हत्या कर दी गई है. सूचना देने वाले व्यक्ति ने अपने बहनोई पर मां की हत्या का आरोप लगाया है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. फोरेंसिक की टीम भी साथ में गई थी. मौके पर प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी हत्या की गई है. छानबीन में सूचना देने वाली की बातों में सत्यता नजर आ रही है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन छानबीन कर रहे हैं.
