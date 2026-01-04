ETV Bharat / state

'इस जमीन के लिए एक मर्डर जरूर होगा' धमकी देने वाले दबंग ने बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला

बेतिया: बिहार के बेतिया में भू-माफिया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. कभी किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है तो कभी किसी के घर में आग लगा दी जाती है और कभी पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है. ताजा मामला चनपटिया प्रखंड सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सेनवारिया बिजवानिया गांव का है. जहां जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

बुजुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या: मृतका की पहचान रामचन्द्र महतो की पत्नी झांमाकालो देवी (55 वर्षीय) के रूप में हुई है. घटना 4 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है. जहां चनपटिया प्रखंड सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सेनवारिया बिजवानिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक वृद्ध महिला की पीटकर हत्या कर दी हैं.

जमीन विवाद में मार डाला: परिजनों के अनुसार लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद को लेकर दबंग पक्ष ने अचानक झांमाकालो देवी पर हमला कर दिया. आरोप है कि लाठी-डंडों से बेरहमी से की गई पिटाई में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

क्या बोली परिजन?: मृतक महिला की बहू शोभा महतो ने बताया कि पड़ोस के महातम यादव ने अपने परिवार के साथ हमला कर दिया. मुकेश, महात्मा, अमरेश, नितेश और उसके एक भतीजे ने मिलकर मेरी सास पर हमला कर दिया. उन लोगों ने पहले भी कहा था कि इस जमीन के लिए एक मर्डर जरूर होगा.

"जमीन का नापी करवा रहे थे. ईंट हटाने को लेकर बहस शुरू हो गई और फिर उन लोगों ने मारपीट करने लगे. मेरी सास को मारने लगे, चोट लगने के बाद उसकी मौत हो गई. पहले भी वो लोग कहते थे कि एक मर्डर करेंगे और अब कर दिया."- शोभा महतो, मृतक महिला की बहू