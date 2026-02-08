ETV Bharat / state

'VIDEO बनाओ..' बीच सड़क पर युवक को महिला ने पीटा, जानें पूरा माजरा

बेतिया में बीच सड़क पर एक महिला युवक को पीटती रही और लोग वीडियो बनाते रहे. जानें क्या है पूरा मामला?

Woman Beat Up Finance Employee In Bettiah
बेतिया में बीच सड़क पर युवक की पिटाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 8, 2026 at 6:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेतिया: बिहार के बेतिया में उस समय राहगीर हैरान रह गए जब बीच सड़क पर एक युवक को महिला पीट रही थी. आते-जाते लोग आश्चर्य कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है. कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे. पिटाई करती हुई महिला भी वीडियो बनाने के लिए कह रही थी. करीब एक घंटे तक शहर की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला.

क्या है मामला?: मामला जिले के कालीबाग थाना क्षेत्र के सुप्रिया सिनेमा चौक के समीप का है. युवक की पिटाई करते हुए महिला उसपर गाली-गलौज करने का आरोप लगा रही है. वहीं युवक बार-बार पैसे की बात कर रहा है. वीडियो बना रही एक और महिला उसपर गाली देने का आरोप लगाते हुए मारने की बात कर रही है.

बाइक फाइनेंस का मामला: घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उक्त युवक फाइनेंस कर्मी था. जिस गाड़ी का किश्त जमा नहीं होता है, उस गाड़ी को रोककर किश्त जमा करने की बात करता है. बताया जा रहा है कि युवक भी बीच सड़क पर एक बाइक को रोककर किश्त भरने की बात कह रहा है. लोगों ने बताया कि युवक ने बाइक पर सवार महिला से दुर्व्यवहार किया.

"फाइनेंस पर बाइक ली गई थी. पिछले दो महीनों से किस्त जमा नहीं हो पाई थी. इसी को लेकर फाइनेंस कर्मी द्वारा सड़क पर ही वसूली करने की कोशिश की जा रही थ. इस तरह की जबरन वसूली और सार्वजनिक स्थानों पर दबंगई पहले भी देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार मामला हाथापाई तक पहुंच गया." -प्रत्यक्षदर्शी

Woman Beat Up Finance Employee In Bettiah
कालीबाग थाना (ETV Bharat)

वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड: घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक माहौल गर्म बना रहा. इसी बीच महिला ने कहने पर किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सड़क पर फाइनेंस कर्मी और महिला के बीच विवाद चल रहा है.

पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत: इधर, सचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया. थाने में दोनों से पूछताछ के बाद आपसी समझौते के आधार पर मामला शांत कराया गया. इसके बाद दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर छोड़ दिया गया. पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क पर वाहन रोककर किस्त वसूली करना कानून के खिलाफ है.

"दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर दोनों से पूछताछ के बाद आपसी समझौते के आधार पर छोड़ दिया गया है. फाइनेंस कंपनी कर्मियों को चेतावनी दी है कि सड़क पर वाहन रोककर किस्त वसूली करना कानून के खिलाफ है. दोबारा ऐसा होगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी." -अजय कुमार, थानाध्यक्ष, कालीबाग

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

WOMAN BEAT UP FINANCE EMPLOYEE
बेतिया में फाइनेंस कर्मी की पिटाई
बेतिया में बीच सड़क पर मारपीट
HIGH VOLTAGE DRAMA IN BETTIAH
BETTIAH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.