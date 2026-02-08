ETV Bharat / state

'VIDEO बनाओ..' बीच सड़क पर युवक को महिला ने पीटा, जानें पूरा माजरा

बेतिया: बिहार के बेतिया में उस समय राहगीर हैरान रह गए जब बीच सड़क पर एक युवक को महिला पीट रही थी. आते-जाते लोग आश्चर्य कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है. कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे. पिटाई करती हुई महिला भी वीडियो बनाने के लिए कह रही थी. करीब एक घंटे तक शहर की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला.

क्या है मामला?: मामला जिले के कालीबाग थाना क्षेत्र के सुप्रिया सिनेमा चौक के समीप का है. युवक की पिटाई करते हुए महिला उसपर गाली-गलौज करने का आरोप लगा रही है. वहीं युवक बार-बार पैसे की बात कर रहा है. वीडियो बना रही एक और महिला उसपर गाली देने का आरोप लगाते हुए मारने की बात कर रही है.

बाइक फाइनेंस का मामला: घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उक्त युवक फाइनेंस कर्मी था. जिस गाड़ी का किश्त जमा नहीं होता है, उस गाड़ी को रोककर किश्त जमा करने की बात करता है. बताया जा रहा है कि युवक भी बीच सड़क पर एक बाइक को रोककर किश्त भरने की बात कह रहा है. लोगों ने बताया कि युवक ने बाइक पर सवार महिला से दुर्व्यवहार किया.

"फाइनेंस पर बाइक ली गई थी. पिछले दो महीनों से किस्त जमा नहीं हो पाई थी. इसी को लेकर फाइनेंस कर्मी द्वारा सड़क पर ही वसूली करने की कोशिश की जा रही थ. इस तरह की जबरन वसूली और सार्वजनिक स्थानों पर दबंगई पहले भी देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार मामला हाथापाई तक पहुंच गया." -प्रत्यक्षदर्शी