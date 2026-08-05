ETV Bharat / state

महिला बैंक कर्मी पर स्कूटी सवार ने फेंका संदिग्ध द्रव्य, पुलिस जांच में जुटी

लखनऊ: थाना आलमबाग क्षेत्र में मंगलवार को बैंक से काम खत्म कर अपनी कार में बैठ रही महिला बैंक कर्मचारी पर स्कूटी से आए एक नकाबपोश अज्ञात युवक ने ज्वलनशील जैसा द्रव्य फेंक दिया. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ​हालांकि, राहत की बात यह रही कि चिकित्सकीय जांच में किसी एसिड या भयानक तेजाब से जलने की पुष्टि नहीं हुई है और महिला का चेहरा पूरी तरह सुरक्षित है.





​कार का शीशा खटखटाया और मुंह पर फेंक दिया केमिकल: जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला अधिकारी आलमबाग स्थित बैंक में तैनात हैं. मंगलवार को जब वह बैंक से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर खड़ी अपनी कार में बैठने लगीं, तभी एक स्कूटी सवार अज्ञात युवक वहां पहुंचा. युवक ने कार का दरवाजा खटखटाया. जैसे ही महिला ने शीशा नीचे कर दरवाजा खोला, शातिर युवक ने हाथ में ली हुई एक छोटी बोतल से संदिग्ध द्रव्य उनके चेहरे की तरफ उडे़ल दिया और तेजी से वाहन भगाकर फरार हो गया.



​ चेहरा सुरक्षित, केवल आंखों में आई लालिमा: ​घटना के तुरंत बाद घबराई महिला स्वयं इलाज के लिए नजदीकी प्राइवेट अस्पताल पहुंचीं. ​एसीपी कैंट सुजीत कुमार दुबे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया चिकित्सकों द्वारा महिला का गहन परीक्षण किया गया. डॉक्टरों के अनुसार, महिला के चेहरे पर किसी ज्वलनशील या एसिड जैसे पदार्थ से जलने के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं. महिला का चेहरा पूरी तरह सुरक्षित है, केवल आंखों में हल्की लालिमा देखी गई है. पीड़िता की स्थिति पूरी तरह सामान्य और खतरे से बाहर है.



​फॉरेंसिक जांच और CCTV खंगाल रही पुलिस: ​वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. ​फॉरेंसिक टीम बुलाई गई कार और आसपास से फेंके गए द्रव के नमूने संकलित करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को मौके पर बुलाया गया है, ताकि यह साफ हो सके कि बोतल में कौन सा रसायन था. पुलिस घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे स्कूटी सवार आरोपी के आने और भागने के रूट को ट्रेस किया जा सके. संदिग्ध हमलावर की धरपकड़ और पहचान के लिए पुलिस की विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है.

​पुलिस पीड़िता से लिखित शिकायत लेकर मामले की गहन पूछताछ कर रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.