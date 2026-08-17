बैंक कर्मी महिला के आधार कार्ड का दुरुपयोग, अश्लील बातें लिख बैंक परिसर में फेंकी कॉपियां, मामला दर्ज
अजमेर में अज्ञात सहकर्मी ने महिला बैंककर्मी का आधार कार्ड चुराकर उसका दुरुपयोग किया है.
Published : August 17, 2026 at 2:37 PM IST
अजमेर : कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी रोड पर प्राइवेट बैंक शाखा की एक महिला कर्मचारी के आधार कार्ड को बैंक की टेबल से चुराकर उसके दुरुपयोग का मामला सामने आया है. अज्ञात व्यक्ति ने महिला बैंक कर्मी की फोटो प्रति निकाल कर उस पर अश्लील बातें लिखकर बैंक के बाथरूम, बैटरी रूम और बेसमेंट पार्किंग में चस्पा कर दी. पीड़ित महिला बैंक कर्मी की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता ने शिकायत में बैंक के ही सहकर्मी पर शक जताया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
कोतवाली थाने की थाना प्रभारी रामेश्वरी ने बताया कि क्षेत्र में एक प्राइवेट बैंक में कार्यरत महिला बैंक कर्मचारियों ने शिकायत दी है कि 6 अगस्त 2026 को वह बैंक में थी और बैंक की टेबल से उसका आधार कार्ड किसी अज्ञात सहकर्मी ने उठा लिया. अज्ञात व्यक्ति ने आधार कार्ड की फोटो प्रति निकाल कर उसमें पीड़िता के लिए अश्लील बातें लिख दी और उसकी कई प्रतियां निकालकर बैंक के बाथरूम रूम, बेसमेंट और पार्किंग में जगह-जगह लगा दी.
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पीड़िता का आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने इस तरह के घिनौने कृत्य से उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाने में धारा 75 (2) तथा 79 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. थाना प्रभारी रामेश्वरी ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान जारी है. बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे से घटना के समय के फुटेज निकलवाए जा रहे हैं. फुटेज से आरोपी की पहचान होने पर उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.