देहरादून कोर्ट परिसर में महिला ने उठाया खौफनाक कदम, दून हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, जानिए पूरा मामला
राजधानी देहरादून के जिला कोर्ट परिसर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने वहां खौफनाक कदम उठा लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2026 at 3:17 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. देहरादून कोर्ट परिसर में एक महिला ने आत्महत्या का कोशिश की है. महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे पुलिस ने पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. महिला का नाम मीनाक्षी बताया जा रहा है.
फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार महिला का CJM कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा है. आज बुधवार 23 सितंबर को महिला को देहरादून कोर्ट परिसर में पहुंची. इसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर चली गई, जहां उसने खुद को नुकसान पहुंचने की. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में महिला को दून हॉस्पिटल लेकर गई, जहां महिला का उपचार चल रहा है.
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