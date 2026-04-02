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ट्रैक्टर ट्राॅली में घर का सामान लादकर SSP कार्यालय पहुंचा परिवार, महिला ने आत्महत्या का किया प्रयास

बदायूं : जिले में गुरुवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला एक परिवार ट्रैक्टर ट्राॅली में गृहस्थी का सामान लादकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गया. इस दौरान एक महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. महिला को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर बृजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि थाना मूसाझाग क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने अपने पड़ोसी के विरुद्ध दो अभियोग पंजीकृत करवाए गए थे. पड़ोसी ने भी उनके विरुद्ध दो अभियोग पंजीकृत करवाये, जिसमें टीम की विवेचना के बाद चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई है.

उन्होंने बताया कि एक अभियोग की विवेचना प्रचलित है, जिसमें महिला के परिजन ही आरोपी हैं. इस संबंध में महिला पुलिस ऑफिस में एप्लीकेशन देने आई थी, तभी महिला ने बाहर रोड पर निकल कर आत्महत्या का प्रयास किया. महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. महिला की स्थिति अब सामान्य है. इस मामले में सीओ उझानी द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई कर जांच करवाई जाएगी.



जानकारी के मुताबिक, मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले दो पक्षों में विवाद चल रहा था. विवाद के चलते हुए कई बार आपस में संघर्ष भी हुआ. जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज करवाया था. इन लोगों ने अपनी पैरवी करने के उपरांत जमानतें करवा लीं उसके बाद और भी विवाद हुआ. महिला के परिजनों ने बताया कि आज हम लोग अपना गांव छोड़कर ट्रैक्टर ट्राॅली में सामान भरकर जा रहे हैं.





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