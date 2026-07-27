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मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय के बाहर महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास

एसएसपी ऑफिस में ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुदकुशी की कोशिश.

एसएसपी कार्यालय के बाहर महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास
एसएसपी कार्यालय के बाहर महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 6:05 PM IST

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मुरादाबाद: जनपद से एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया है, सोमवार सुबह एसएसपी कार्यालय के बाहर एक महिला ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुदकुशी की कोशिश की, मौके पर मौजूद पुलिस ने समय रहते महिला को ऐसा करने से रोक लिया और समझा बूझाकर थाने ले गए.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार, मझोला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपनी फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची थी, एसएसपी से मिलने से पहले वह अचानक अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल कर खुदकुशी करने की कोशिश की, इस बीच वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उसको समझा बूझकर शांत किया और पुलिस जीप में डालकर थाने ले गए.

ज्वलनशील पदार्थ डाल कर खुदकुशी की कोशिश (Video Credit; ETV Bharat)

महिला का आरोप है कि काफ़ी समय से कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं, इस दौरान जब महिला को जीप में बैठाया गया तो उसने कुछ लोगों पर रोते हुए आरोप लगाए. हालांकि, वह क्या कहना चाह रही थी, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हालात बता रहे थे कि वह कुछ लोगों से परेशान होकर यह कदम उठाया है.

वही इस संबंध में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आज एक महिला ऑफिस पहुंची थी, उनका अपने मकान मालिक से काफी समय से विवाद चल रहा है, एसपी सिटी ने बताया कि महिला द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई है, जिसमें कुछ स्थानीय पत्रकारों पर भी आरोप लगाए गए हैं. जिसकी गहनता से छानबीन की जा रही है और पूरे मामले को देखा जा रहा है.

इस पूरे घटनाक्रम में गनीमत यह रही कि महिला का खुद को आग लगाने का प्रयास कामयाब नहीं हो सका और एक बड़ा हादसा टल गया, फ़िलहाल महिला को जीप में बिठाकर महिला थाना भेज दिया गया है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्यवाई की जा रही है.

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