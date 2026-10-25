फरीदाबाद में महिला ने तीन बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश, पति के साथ हुआ था झगड़ा
हरियाणा के फरीदाबाद में महिला ने तीन बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
Published : October 25, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 6:42 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की है. घटना में महिला के साथ उसके दो नाबालिग बेटे और 17 वर्षीय बेटी भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
महिला का पति के साथ झगड़ा हुआ था : जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद में एक परिवार के भीतर विवाद के बाद यह घटना हुई. बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति के साथ झगड़ा हुआ था. इसके बाद महिला ने कथित तौर पर बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की. बच्चों में 11 और 13 साल के दो बेटे और 17 वर्षीय बेटी शामिल है.
अस्पताल में चारों का इलाज जारी : घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद महिला और तीनों बच्चों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. डायल 112 के हेड कांस्टेबल सौरभ ने बताया कि अस्पताल में चारों का इलाज किया जा रहा है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि, पारिवारिक विवाद की असली वजह क्या थी और घटना के दौरान किन परिस्थितियों में खुदकुशी की कोशिश की, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस इस मामले में परिवार के सदस्यों से जानकारी जुटा रही है. साथ ही, घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवाद के गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है. पुलिस की जांच के बाद ही घटना से जुड़ी पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
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