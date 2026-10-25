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फरीदाबाद में महिला ने तीन बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश, पति के साथ हुआ था झगड़ा

फरीदाबाद में महिला ने तीन बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की है. घटना में महिला के साथ उसके दो नाबालिग बेटे और 17 वर्षीय बेटी भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

महिला का पति के साथ झगड़ा हुआ था : जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद में एक परिवार के भीतर विवाद के बाद यह घटना हुई. बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति के साथ झगड़ा हुआ था. इसके बाद महिला ने कथित तौर पर बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश की. बच्चों में 11 और 13 साल के दो बेटे और 17 वर्षीय बेटी शामिल है.