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SSP कार्यालय के बाहर महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

बरेली: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय परिसर के बाहर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने खुद पर डीजल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मीडियाकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए, महिला को बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.



क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम के अनुसार महिला बहेड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. उसका आरोप है कि होली के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद की शिकायत उसने स्थानीय थाने में की थी. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की.



महिला ने बताया कि वह महिनों थानों और पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों की चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला, इससे नाराज महिला मंगलवार दोपहर को डीजल से भरी बोतल लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया.

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मीडियाकर्मियों ने घटना को होते देख महिला के हाथ से डीजल की बोतल छीन ली और उसे सुरक्षित बचा लिया, बाद में महिला थाना पुलिस उसे अपने साथ ले गई , जहां महिला से अधिकारी उसका पक्ष जान रहे है.