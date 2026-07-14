SSP कार्यालय के बाहर महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
एफआईआर के बाद कार्रवाई नहीं होने पर महिला ने की आत्मदाह का प्रयास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 4:04 PM IST
बरेली: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय परिसर के बाहर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने खुद पर डीजल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मीडियाकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए, महिला को बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम के अनुसार महिला बहेड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. उसका आरोप है कि होली के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद की शिकायत उसने स्थानीय थाने में की थी. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की.
महिला ने बताया कि वह महिनों थानों और पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों की चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला, इससे नाराज महिला मंगलवार दोपहर को डीजल से भरी बोतल लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया.
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मीडियाकर्मियों ने घटना को होते देख महिला के हाथ से डीजल की बोतल छीन ली और उसे सुरक्षित बचा लिया, बाद में महिला थाना पुलिस उसे अपने साथ ले गई , जहां महिला से अधिकारी उसका पक्ष जान रहे है.
जानकारी के मुताबिक महिला से जुड़ा मामला कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई इन दिनों चल रही है, पर महिला चाहती है कि सभी आरोपियों को जेल भेजा जाए. इसके बाद एसपी ग्रामीण मुकेश चंद्र मिश्र ने मौजूद पुलिसकर्मियों से बातचीत की और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया.
क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि एक महिला ने ssp दफ्तर के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर शांत कराया, साथ ही महिला से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है, प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई जारी है.
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