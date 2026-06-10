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DM ऑफिस के बाहर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश; होमगार्ड जवानों ने बचाई जान, मचा हड़कंप

महिला ने अधिकारियों को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी शादी लगभग 24 वर्ष पूर्व हुई थी. विवाह के कुछ समय बाद वह अपने मायके में रहने लगी थीं, जहां उनके अविवाहित छोटे भाई भी रहते थे.

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को समझाकर शांत कराया. इसके बाद महिला की शिकायत और समस्याओं को सुना गया.

जानकारी के मुताबिक, खागा तहसील क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला लीलावती बुधवार लगभग 11:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं. आरोप है कि इस दौरान महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद होमगार्ड जवानों की सतर्कता के चलते महिला को बचा लिया गया.

फतेहपुर : जिला मुख्यालय स्थित कलक्ट्रेट परिसर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया. मौके पर तैनात होमगार्ड जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया. पुलिस और प्रशासन पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं.

महिला का कहना है कि भाई के इलाज और मकान निर्माण में उन्होंने स्वयं सहायता समूह से ऋण लेकर लगभग छह लाख रुपये खर्च किए थे. वर्ष 2024 में भाई की मृत्यु हो गई थी.

उनका आरोप है कि भाई की मृत्यु से पूर्व उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से अपना हिस्सा उन्हें दे दिया था, लेकिन बाद में अन्य भाइयों ने उस संपत्ति पर दावा कर दिया.

महिला का आरोप है कि 13 नवंबर 2024 को जब वह परिवार सहित एक कार्यक्रम में गई थीं, तब उनके तीन भाइयों ने मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और वापस लौटने पर उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया.







महिला ने बताया कि उनकी तीन बेटियां विवाह योग्य हैं और पति मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. वर्तमान में वह झोपड़ी बनाकर रहने को विवश हैं. उनका आरोप है कि पिछले दो वर्षों से वह न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे आहत होकर उन्होंने आत्मदाह जैसा कदम उठाने का प्रयास किया.







इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि महिला का अपने सगे भाइयों से संपत्ति के बंटवारे एवं रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद है. महिला की शिकायत को गंभीरता से सुन लिया गया है तथा मामले में नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस और प्रशासन पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं.

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