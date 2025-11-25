फिरोजाबाद में कोर्ट परिसर में आत्मदाह का प्रयास; पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया, प्राॅपर्टी को लेकर चल रहा विवाद
अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि पुलिस टीम पूछताछ कर रही है.
फिरोजाबाद : जिला में मंगलवार को कोर्ट परिसर में एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की. गनीमत रही कि पुलिसकर्मियों की नजर महिला पर पड़ गई और बचा लिया. पुलिस महिला से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है.
अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद के मुताबिक, महिला का नाम पूनम यादव है. महिला मथुरा नगर थाना उत्तर क्षेत्र की रहने वाली है. महिला का अपने ससुराल वालों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है. जिसके चलते महिला ने थाना उत्तर में पिछले दिनों अपने पति अमित और अपने सास-ससुर अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
एक महिला पूनम द्वारा अपने सास ससुर एवं पति से प्रापर्टी के मामले को लेकर क्षुब्ध होकर न्यायाल परिसर में अपने ऊपर मिट्टी का तेल उडेल लिया । न्यायालय परिसर में पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए महिला को पकड़ लिया । महिला पूनम द्वारा अपने सास, ससुर पति व अन्य के विरूद्ध थाना उत्तर पर… pic.twitter.com/CzUdUW9JWK— Firozabad Police (@firozabadpolice) November 25, 2025
उन्होंने बताया कि मामले में पति और सास ससुर जेल भी गए थे. पति अभी भी जेल में है, जबकि सास-ससुर जमानत पर बाहर आ चुके हैं. यह महिला मंगलवार को तारीख के सिलसिले में न्यायालय गई थी. इसके हाथ में मिट्टी के तेल का कैन भी था. उन्होंने बताया कि महिला ने कोर्ट परिसर में मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया.
इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों और पुलिसकर्मियों की नजर महिला पर पड़ गई और इसे बचा लिया गया. घटना से न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस महिला को अपने साथ थाना मटसेना ले गई. महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जेल से छूटने के बाद उसके साथ ससुर प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी कर रहे हैं. इससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया है. अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद जो भी आगे की कार्यवाही है, वह की जाएगी.
