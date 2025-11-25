ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में कोर्ट परिसर में आत्मदाह का प्रयास; पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया, प्राॅपर्टी को लेकर चल रहा विवाद

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि पुलिस टीम पूछताछ कर रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 6:59 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : जिला में मंगलवार को कोर्ट परिसर में एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की. गनीमत रही कि पुलिसकर्मियों की नजर महिला पर पड़ गई और बचा लिया. पुलिस महिला से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर रवि शंकर प्रसाद के मुताबिक, महिला का नाम पूनम यादव है. महिला मथुरा नगर थाना उत्तर क्षेत्र की रहने वाली है. महिला का अपने ससुराल वालों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है. जिसके चलते महिला ने थाना उत्तर में पिछले दिनों अपने पति अमित और अपने सास-ससुर अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

उन्होंने बताया कि मामले में पति और सास ससुर जेल भी गए थे. पति अभी भी जेल में है, जबकि सास-ससुर जमानत पर बाहर आ चुके हैं. यह महिला मंगलवार को तारीख के सिलसिले में न्यायालय गई थी. इसके हाथ में मिट्टी के तेल का कैन भी था. उन्होंने बताया कि महिला ने कोर्ट परिसर में मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया.

इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों और पुलिसकर्मियों की नजर महिला पर पड़ गई और इसे बचा लिया गया. घटना से न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस महिला को अपने साथ थाना मटसेना ले गई. महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जेल से छूटने के बाद उसके साथ ससुर प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी कर रहे हैं. इससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया है. अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद जो भी आगे की कार्यवाही है, वह की जाएगी.

यह भी पढ़ें : परिवार के 12 लोग आत्मदाह करने पहुंचे लखनऊ; सीएम आवास के सामने पुलिस ने पकड़ा, उन्नाव से आये थे सभी लोग

Last Updated : November 25, 2025 at 7:05 PM IST

TAGGED:

FIROZABAD NEWS
WOMAN ATTEMPTS SELF IMMOLATION
COURT PREMISES IN FIROZABAD
FIROZABAD POLICE
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.