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जयपुर में बहू से विवाद के बाद बुजुर्ग महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास

जयपुर: बहू से विवाद के बाद गुस्साई बुजुर्ग महिला (सास) ने आत्महत्या का प्रयास​ किया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को कुएं से सकुशल बाहर निकाला. इसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली. यब घटना जयपुर में दौलतपुरा थाना इलाके में चोंप गांव की है. घटना की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया और आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

दौलतपुरा थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर चोंप गांव की अहीरों की ढाणी में महिला के कुएं में गिरने की सूचना मिली थी. कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने के बाद करीब दस मिनट में पुलिस की पीसीआर वैन मौके पर पहुंच गई.

घटनास्थल पर पता चला कि बुजुर्ग महिला घर से 200 मीटर दूर 50 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरी है. पीसीआर की महिला कांस्टेबल राजकिरण और ड्राइवर सिपाही तेजपाल ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. तेजपाल कुएं में उतरे और खाट की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके बाद महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

सास बहू में हुआ विवाद: पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोमवार रात को घर पर सास और बहू के बीच विवाद हो गया था. इसके बाद महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया. परिजन रातभर महिला की तलाश में जुटे रहे. इस बीच महिला द्वारा बिना मुंडेर के सूखे कुएं में गिरने की जानकारी मिली. आसपास इकठ्ठा हुए लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके बाद महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

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