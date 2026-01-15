ETV Bharat / state

अचानक मां से उसका बच्चा छीनने लगी महिला, शोर मचाने के बाद पहुंची पुलिस

धनबाद: राजधानी रांची से किडनैप किए गए बच्चे अंश और अंशिका को बरामद कर लिया गया है. हालांकि, इस घटना के बाद लोगों में दहशत है और वे सावधानी भी बरत रहे हैं. बाघमारा थाना क्षेत्र में भी ऐसी ही एक घटना हुई, जहां एक संदिग्ध महिला ने दिनदहाड़े एक 9 साल के बच्चे को उसकी मां से छीनने की कोशिश की. यह घटना बाघमारा थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक बस स्टैंड के पास हुई.

पीड़ित महिला रेवती देवी जोड़ापोखर की रहने वाली है. गुरुवार को वह अपने 9 साल के बेटे रियौन राज के साथ ऑटो-रिक्शा से अपने माता-पिता के घर (करमाटांड, बोकारो) जाने की तैयारी कर रही थी. उसी समय एक अनजान महिला आई और अचानक बच्चे का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचने लगी.

पीड़ित महिला और थाना प्रभारी का बयान (Etv Bharat)

हैरानी की बात यह है कि संदिग्ध महिला ने वहां मौजूद लोगों के सामने दावा किया कि बच्चा उसका बेटा है और असली मां रेवती देवी को ही चोर करार देना शुरू कर दिया. दोनों महिलाओं के बीच धक्का-मुक्की और छीना-झपटी देख बस स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

मामले की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत बाघमारा पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बाघमारा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं और बच्चे को थाने ले गई. रेवती देवी के परिवार वाले भी थाने पहुंच गए.