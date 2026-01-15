अचानक मां से उसका बच्चा छीनने लगी महिला, शोर मचाने के बाद पहुंची पुलिस
धनबाद के बाघमारा में एक महिला ने दूसरी महिला से बच्चा छीनने की कोशिश की. आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है.
Published : January 15, 2026 at 8:25 PM IST
धनबाद: राजधानी रांची से किडनैप किए गए बच्चे अंश और अंशिका को बरामद कर लिया गया है. हालांकि, इस घटना के बाद लोगों में दहशत है और वे सावधानी भी बरत रहे हैं. बाघमारा थाना क्षेत्र में भी ऐसी ही एक घटना हुई, जहां एक संदिग्ध महिला ने दिनदहाड़े एक 9 साल के बच्चे को उसकी मां से छीनने की कोशिश की. यह घटना बाघमारा थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक बस स्टैंड के पास हुई.
पीड़ित महिला रेवती देवी जोड़ापोखर की रहने वाली है. गुरुवार को वह अपने 9 साल के बेटे रियौन राज के साथ ऑटो-रिक्शा से अपने माता-पिता के घर (करमाटांड, बोकारो) जाने की तैयारी कर रही थी. उसी समय एक अनजान महिला आई और अचानक बच्चे का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचने लगी.
हैरानी की बात यह है कि संदिग्ध महिला ने वहां मौजूद लोगों के सामने दावा किया कि बच्चा उसका बेटा है और असली मां रेवती देवी को ही चोर करार देना शुरू कर दिया. दोनों महिलाओं के बीच धक्का-मुक्की और छीना-झपटी देख बस स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.
मामले की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत बाघमारा पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बाघमारा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं और बच्चे को थाने ले गई. रेवती देवी के परिवार वाले भी थाने पहुंच गए.
थाने में रेवती देवी ने बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज दिए. वेरिफिकेशन के बाद पुलिस ने बच्चे को उसकी असली मां को सौंप दिया. पीड़ित मां रेवती देवी ने पुलिस प्रशासन से ऐसे संदिग्धों और बच्चा अपहरण करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है ताकि भविष्य में किसी और मां को ऐसी भयानक स्थिति का सामना न करना पड़े.
इस संबंध में बाघमारा थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. संदिग्ध महिला को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि महिला की मानसिक स्थिति संदिग्ध लग रही है, जिसके कारण उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला कहां की रहने वाली है और क्या वह किसी गिरोह से जुड़ी है. उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी सीनियर अधिकारियों को दे दी गई है.
