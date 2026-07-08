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रांची में थाने के भीतर महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास, पूछताछ के लिए पुलिस ने लिया था हिरासत में

रांचीः राज्य की राजधानी रांची के पंडरा ओपी में महिला के द्वारा खुदकुशी का प्रयास किया गया है. महिला को चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, इसी दौरान उसने आत्महत्या की कोशिश की, फिलहाल महिला का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.

क्या है पूरा मामला

पंडरा पुलिस चोरी का आरोप लगने के बाद महिला और उसके पति दोनों को मंगलवार की शाम पूछताछ के लिए थाने लाई थी. थाने में लाने के बाद महिला को वहीं के ही एक कमरे में महिला पुलिसकर्मी के साथ बिठा कर रखा गया था, इसी बीच महिला पुलिसकर्मी किसी काम से बाहर गई, तब तक महिला खुदकुशी की कोशिश करने लगी. पुलिसकर्मियों की नजर महिला पर पड़ी. तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. फिलहाल महिला अस्पताल में ही इलाजरत है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

चोरी के जेवर भी हुए बरामद

पंडरा पुलिस के अनुसार महिला और उसके पति को पड़ोसी के घर में चोरी के आरोप में पंडरा पुलिस थाने लाई थी. पुलिस का कहना है कि महिला की निशानदेही पर जेवरात बरामद किए गए हैं. हालांकि उसे जेल अभी नहीं भेजा जा रहा था, उसके बावजूद उसने आत्महत्या की कोशिश की.