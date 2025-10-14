ETV Bharat / state

जमीन बचाने के लिए महिला ने चुना आखिरी रास्ता! पढ़ें पूरी खबर

जब समस्या का निराकरण न हो और सरकारी सिस्टम से भी इंसान हार जाए तो क्या उपाय है. जानें, हजारीबाग के प्रभा देवी की कहानी.

woman attempted to commit suicide in front of DC office In Hazaribag
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः जिला में एक महिला अपनी छह डिसमिल जमीन को बचाने के लिए उपायुक्त कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस वालों की सतर्कता और तत्परता के कारण महिला के प्रयास को विफल कर दिया गया.

महिला ने कहा कि पिछले कई महीनो से अपनी फरियाद लेकर अंचल कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक पहुंच रहे हैं. उनकी नहीं सुनी जा रही है. गांव के दबंग जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं. उनकी फरियाद नहीं सुनने के कारण वह काफी परेशान है. इस कारण आत्मदाह करने के लिए विवश हो गई है.

ये है पूरा घटनाक्रम

हजारीबाग समाहरणालय परिसर में मंगलवार को उस वक्त अफरातफरी मच गयी. जिस समय बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के बसरिया गांव की रहने वाली महिला प्रभा देवी, पति सुरेंद्र राम उपायुक्त कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने का प्रयास करने लगे. सब की निगाहें उस ओर ही टिक गई.

ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है. परेशान महिला प्रभा देवी ने बताया कि उनके जमीन पर भू-माफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं. इतना ही नहीं बल्कि उनके जमीन पर जबरन चारदीवारी भी की गई. इस मामले को लेकर उन्होंने अंचल कार्यालय बरकट्ठा से लेकर जिला प्रशासन को आवेदन भी सौंपा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पिछले दिन उन्होंने अपनी समस्याओं के निराकरण करने नहीं करने पर आत्मदाह की चेतावनी लिखकर जिला उपायुक्त के कार्यालय में जाकर आवेदन दी थी और उसकी पावती पर्ची भी महिला ने प्राप्त की थी. प्रस्तावित दिन मंगलवार को महिला अपने पूरे परिवार के साथ डीसी ऑफिस आत्मदाह के लिए पहुंच गई. इससे पहले कि महिला और उसका परिवार कुछ कर पाता उसी वक्त ही पुलिस ने उसे रोक लिया और उनके प्रयास को विफल कर दिया.

इस घटनाक्रम के बाद महिला प्रभा देवी की मुलाकात हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह से करवाई गयी. हालांकि इस संदर्भ में हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में भी है. संबंधित मामले को लेकर छानबीन की जा रही है उचित कार्रवाई जो होगी वह की जाएगी.

इसे भी पढे़ं- कोल कर्मी ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने लिया हिरासत में

इसे भी पढ़ें- झारखंड में थाने के सामने पारा शिक्षक ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में रिम्स रेफर

इसे भी पढे़ं- बोकारो में महिला ने किया आत्मदाह, स्कूल तोड़ने के विरोध में दी जान - woman committed suicide

TAGGED:

जमीन विवाद में आत्मदाह का प्रयास
WOMAN ATTEMPTED TO COMMIT SUICIDE
SUICIDE IN FRONT OF DC OFFICE
HAZARIBAG
SUICIDE ATTEMPT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.