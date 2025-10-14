ETV Bharat / state

जमीन बचाने के लिए महिला ने चुना आखिरी रास्ता! पढ़ें पूरी खबर

हजारीबागः जिला में एक महिला अपनी छह डिसमिल जमीन को बचाने के लिए उपायुक्त कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस वालों की सतर्कता और तत्परता के कारण महिला के प्रयास को विफल कर दिया गया.

महिला ने कहा कि पिछले कई महीनो से अपनी फरियाद लेकर अंचल कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक पहुंच रहे हैं. उनकी नहीं सुनी जा रही है. गांव के दबंग जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं. उनकी फरियाद नहीं सुनने के कारण वह काफी परेशान है. इस कारण आत्मदाह करने के लिए विवश हो गई है.

ये है पूरा घटनाक्रम

हजारीबाग समाहरणालय परिसर में मंगलवार को उस वक्त अफरातफरी मच गयी. जिस समय बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के बसरिया गांव की रहने वाली महिला प्रभा देवी, पति सुरेंद्र राम उपायुक्त कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने का प्रयास करने लगे. सब की निगाहें उस ओर ही टिक गई.

ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है. परेशान महिला प्रभा देवी ने बताया कि उनके जमीन पर भू-माफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं. इतना ही नहीं बल्कि उनके जमीन पर जबरन चारदीवारी भी की गई. इस मामले को लेकर उन्होंने अंचल कार्यालय बरकट्ठा से लेकर जिला प्रशासन को आवेदन भी सौंपा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.