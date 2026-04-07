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विधानसभा के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, लखनऊ में दस्ते ने हिरासत में लिया

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि महिला को समझा बुझाकर थाने ले जाया गया है.

महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास
महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 7:09 PM IST

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लखनऊ : विधानसभा के सामने मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया. जमीन विवाद से परेशान इस महिला ने दो महीने के भीतर दूसरी बार यह खौफनाक कदम उठाया है. मौके पर तैनात आत्मदाह निरोधक दस्ते ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला को हिरासत में ले लिया. महिला का आरोप है कि पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिल रहा है.





​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मानकनगर की रहने वाली संध्या अचानक लोकभवन के गेट नंबर-1 के पास पहुंचीं और आत्मदाह का प्रयास किया. इस दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों और आत्मदाह दस्ते ने उन्हें पकड़ लिया. पुलिस उन्हें तत्काल हिरासत में लेकर हजरतगंज थाने ले गई. महिला का आरोप है कि इस संदर्भ में वह कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई.

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि महिला को समझा बुझाकर थाने ले जाया गया है. पुलिस आगे की कारवाई कर रही है.

पहले भी किया आत्महत्या का प्रयास : बता दें कि इससे पहले 27 फरवरी को भी महिला ने इसी तरह आत्महत्या का प्रयास किया था. ​महिला के अनुसार, मानकनगर में उसकी जमीन है. महिला का आरोप है कि एक पड़ोसी ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है. महिला ने पड़ोसी पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है. महिला ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी जमीन की दोबारा नियमानुसार पैमाइश कराई जाए और उन्हें उनका हक दिलाया जाए.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में लोकभवन के पास आत्मदाह का प्रयास; पड़ोसी पर जमीन कब्जाने का आरोप, सुरक्षाकर्मियों ने बचाई जान

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