चलती ट्रेन में युवती पर कांच की बोतल से हमला, नाक-मुंह और सिर पर गंभीर चोट
घटना सुबह करीब 11:30 बजे राणा प्रताप नगर स्टेशन से रवाना होने के बाद देबारी क्षेत्र के मेघवालों की घाटी गांव के पास हुई.
Published : February 5, 2026 at 3:31 PM IST
उदयपुर : उदयपुर-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुवार को एक युवती पर अज्ञात व्यक्ति ने कांच की बोतल फेंका. हमले में युवती के नाक, मुंह और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. जीआरपी थानाधिकारी गोवर्धन सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे. भाटी ने बताया कि घायल युवती के बताए स्थान के अनुसार करीब 4 से 5 किमी क्षेत्र को चिह्नित किया है. वहां से जानकारी जुटा रहे हैं. घायल युवती का उदयपुर के MB अस्पताल में इलाज जारी है.
घटना के बाद ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में दहशत फैल गई. यह घटना सुबह करीब 11:30 बजे राणा प्रताप नगर स्टेशन से रवाना होने के बाद देबारी क्षेत्र के मेघवालों की घाटी गांव के पास हुई. अचानक युवती के चीखने की आवाज सुनकर यात्री उसकी ओर दौड़े. उसके चेहरे से खून बह रहा था और वह दर्द से कराह रही थी.
चेन खींचकर रोकी गई ट्रेन : प्रत्यक्षदर्शी एडवोकेट मधु गर्ग ने बताया कि युवती की हालत देखकर यात्रियों ने तुरंत चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई. करीब एक किलोमीटर आगे देबारी स्टेशन पर युवती को स्ट्रेचर पर उतारा गया. 15 मिनट बाद एंबुलेंस पहुंची और उसे अस्पताल भेजा गया. युवती जिस सीट पर बैठी थी, वहां कांच के टुकड़े पड़े मिले, जिससे आशंका है कि बाहर से किसी ने बोतल फेंकी हो. युवती अपनी बहन के साथ यात्रा कर रही थी.
रेलवे पुलिस जांच में जुटी : घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हमला किसने किया और उसका मकसद क्या था. घायल शिफा (25) जिले के फतहनगर की रहने वाली है. अपनी बहन के साथ वो आज उदयपुर से फतहनगर जा रही थी. राणा प्रताप नगर स्टेशन से 11:34 बजे ट्रेन रवाना हुई और 11:47 बजे ये घटना हुई. RPF थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंचे हैं.