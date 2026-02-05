ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में युवती पर कांच की बोतल से हमला, नाक-मुंह और सिर पर गंभीर चोट

युवती पर कांच की बोतल से हमला ( Snashot from Viral Video )

उदयपुर : उदयपुर-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुवार को एक युवती पर अज्ञात व्यक्ति ने कांच की बोतल फेंका. हमले में युवती के नाक, मुंह और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. जीआरपी थानाधिकारी गोवर्धन सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे. भाटी ने बताया कि घायल युवती के बताए स्थान के अनुसार करीब 4 से 5 किमी क्षेत्र को चिह्नित किया है. वहां से जानकारी जुटा रहे हैं. घायल युवती का उदयपुर के MB अस्पताल में इलाज जारी है. घटना के बाद ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में दहशत फैल गई. यह घटना सुबह करीब 11:30 बजे राणा प्रताप नगर स्टेशन से रवाना होने के बाद देबारी क्षेत्र के मेघवालों की घाटी गांव के पास हुई. अचानक युवती के चीखने की आवाज सुनकर यात्री उसकी ओर दौड़े. उसके चेहरे से खून बह रहा था और वह दर्द से कराह रही थी.